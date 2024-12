Uraz Rubena Vinagre. Jesienią już nie zagra

Niedziela, 8 grudnia 2024 r. 17:20 Mikołaj Ciura i Woytek, źródło: Legionisci.com / Canal + Sport

W ostatnim ligowym meczu w tym roku, z Zagłębiem Lubin, na ławce rezerwowych usiadł Ruben Vinagre. Jego miejsce w pierwszym składzie zajął Patryk Kun. Jak wytłumaczył trener Goncalo Feio w przedmeczowym wywiadzie na antenie Canal+ Sport, zmiana jest związana z urazem Portugalczyka odniesionym w czwartkowym, pucharowym meczu z ŁKS-em Łódź. Okazuje się, że zawodnik Legii nie zagra w dwóch pozostałych grudniowych meczach, z FC Lugano i Djurgårdens IF.









- Patryk Kun wystąpi w Lubinie, bo mu ufam. Zawsze pracował na najwyższych obrotach i przygotował się do gry. Niestety, Ruben doznał poważnej kontuzji po sześciu faulach w meczu z ŁKS-em i choć bardzo chciał dziś wystąpić, nie było to możliwe. Kontuzja górnej części stawu skokowego wymaga około sześciu tygodni leczenia. Moglibyśmy zaryzykować, stosując środki przeciwbólowe, ale każda zmiana kierunku mogłaby prowadzić do poważniejszych urazów i nawet kilkumiesięcznej przerwy. W tym roku kalendarzowym Ruben już nie zagra. Apeluję o większą ochronę piłkarzy - powiedział trener Feio.



Vinagre zagrał w tym sezonie w 27 meczach, w których zanotował 9 asyst. Jest drugim zawodnikiem stołecznej drużyny z największą liczbą rozegranych minut (2186), zaraz po Pawle Wszołku.