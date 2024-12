Poważny uraz Rafała Augustyniaka

- Rozmawiałem po meczu telefonicznie z Rafałem Augustyniakiem. Już w przerwie powiedział, że nie da rady grać, a to jest żołnierz... więc wiedziałem, że jest źle. Niestety, potwierdziło się poważne złamanie w okolicy nadgarstka. Konieczna będzie operacja. Na szybko dziś nastawią mu rękę, ale w tym roku nie zobaczymy go już na boisku - powiedział trener Legii, Goncalo Feio. Augustyniak, włącznie z meczem z Zagłębiem, rozegrał w tym sezonie 26 spotkań, w których zdobył 4 bramki i 2 asysty. Po zmianie formacji i przestawieniu go na pozycję nr 6, stał się bardzo ważnym i pewnym punktem drużyny.

Znawca - 17 minut temu, *.interkam.pl Tak myślałem jak zobaczyłem upadek i reakcję(piep.....ogór Kopacz!😤). Przykro! 😢😡Zdrówka Rafał i szkoda ciepiernia,bo operacja to zawsze kicha i zarazem pech na Święta..Wracaj do zdrowia wojowniku! 💪🤝

odpowiedz

Ja - 25 minut temu, *.play-internet.pl 😊co tam odpowiedz

Zlb - 35 minut temu, *.t-mobile.pl Bryndza!!! Wracaj Chłopie do zdrowia!!!! odpowiedz

robert szenfeld - 51 minut temu, *.t-mobile.pl Słabo .. straciliśmy Rubena i Augusta na 2 mecze w pucharach .. odpowiedz

Kuchy Queen i Janusz Rosół - 1 godzinę temu, *.telefonica.de Trzymaj się Rafał, jesteś najrówniej grającym zawodnikiem Legii.

Należysz też do najlepszych graczy Legii w tej rundzie (obok Kapustki, Vinagre, Kapudiego, Pankova i Wszołka).

Od Was zależą tak dobre wyniki.



Bardzo brakuje dobrego bramkarza i napastnika który nie przewraca się o własne kulasy, potrafi chociaż 2 razy na mecz przejść przeciwnika dryblingiem i nie strzela kiedy jest zablokowany a jak by jeszcze był szybki i myślał to MP byłoby realne. odpowiedz

Legia - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Ajaj bolesna sprawa, więc powrotu do zdrowia jak najszybszego! Szczęście w nieszczęściu, że to ręka i daje szanse na dalsze treningi i grę odpowiedz

KrystekLegia - 2 godziny temu, *.chello.pl 🤨 odpowiedz

