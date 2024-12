Nsame znów trenuje z jedynką

+ dodaj komentarz

- 47 minut temu, *.vectranet.pl

Powrót Nsame do pierwszej drużyny to tylko potwierdzenie arcy niudanego letniego okna transferowego.Piłkarz,który został w zasadzie już skreślony przez Feio musi wrócić do pierwszego składu w akcie desperacji przed ważnymi meczami w LK z jednego powodu.Feio nie ma kim już grać bo wykruszył się skład.Pole manewru zostało ograniczone już do minimum.Do dyspozycji zostali już tylko młodzi piłkarze z niewielkim doświadczeniem i ci,którzy w Legii delikatnie mówiąc nie są w stanie już nic poza samym bieganiem po boisku pokazać.Alfarela,Celhaka,Goncalves to piłkarze,którzy w pierwszej kolejności powinni pożegnać się z Legią a w ich miejsce zimą pojawić się piłkarze,którzy wprowadzą widoczną jakość.Problemem w realizacji takiej operacji może okazać się niestety postrzeganie tych problemów przez panów Zielińskiego i Mozyrko,którzy chyba widzą to wszystko w zupełnie innym świetle oraz "wąż w kieszeni" pana właściciela Dariusza Mioduskiego.

