Oprawy kibiców Legii w 2024 roku (cz. 1)

6. Legia walcząca do końca 21.04.2024 Legia - Śląsk Wrocław Na Żylecie zaprezentowana została kartoniada przedstawiająca herb Legii oraz niedźwiedzia polarnego, nad transparentem z hasłem "Legia walcząca do końca". Jako dopełnienie prezentacji na górze Żylety odpalonych zostało 400 ogni wrocławskich.

3. Pirotechniczny sen 02.03.2024 Legia - Pogoń Szczecin Przed "Snem o Warszawie" przygaszone zostały zwykłe światła, a włączono punktowe oświetlenie plus odpalono "dymy" wzdłuż trybuny zachodniej. Wykonanie utworu Czesława Niemena różniło się od tych, które mają miejsce standardowo - skrzypaczka na żywo wykonała podkład muzyczny. W trakcie wykonania pieśni miała miejsce pierwsza tego dnia oprawa - rozciągnięta została Wielka Flaga, a pod nią odpalonych zostało 400 stroboskopów. Dosłownie chwilę później miał miejsce drugi pokaz tego dnia - na Żylecie rozpoczęło się odliczanie i równocześnie w górę poszły setki flag na kijach, a pośród nich zapłonęło 240 rac.

2. Ultras 22.02.2024 Legia - Molde FK Na tym meczu młyn został przeniesiony na trybunę im. Lucjana Brychczego. Na wyjście piłkarzy zaprezentowana została oprawa - na Żylecie wywieszony został sporych rozmiarów transparent "This time you won, UEFA." Następnie na trybunie Deyny rozciągnięta została malowana, wycinana sektorówka, przedstawiająca ludzika Lego z eLką na piersi i charakterystycznych okularach przeciwsłonecznych. Ludzik z Legiolandu trzymał napis "Suprise, motherf**kers". Zza trybuny odpalone zostały spore ilości fajerwerków.

Oprawy kibiców Legii, runda wiosenna 2023/24: 1. Przydałoby się trochę polotu 09.02.2024 Ruch Chorzów - Legia Kibice Legii zaliczyli rekordowy wyjazd do Chorzowa, gdzie stawiło się ich 4500. Zajęli miejsca za bramką na górnej kondygnacji łuku. Na początku drugiej połowy rozciągnięta została Panorama Warszawy. Chwilę później rozwieszony został malowany transparent w legijnych barwach - "Przydałoby się trochę polotu i finezji w tym smutnym jak pi... mieście", nad którym odpalonych zostało kilkaset stroboskopów oraz powiewało wiele dużych flag na kijach.

