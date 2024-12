Potencjalni rywale Legii w 1/8 finału Ligi Konferencji

+ dodaj komentarz

- 1 godzinę temu, *.orange.pl

Nie oceniajmy meczów wiosennych patrząc przez dzisiejszy pryzmat. To szmat czasu i wiele może się zmienić u nas i u rywala, poza tym dochodzi przygotowanie do sezonu. Trochę uśmiechnęło się do nas szczęście, ale sporo na to zapracowaliśmy w poprzednich kolejkach. Kontuzje zadecydował o naszej dyspozycji na koniec roku. Wyleczyć się, odpocząć i będziemy gotowi. No, jeszcze napastnik by się przydał.

odpowiedz