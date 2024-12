Podsumowanie naszych ocen

Plus roku 2024: Rafał Augustyniak

Wtorek, 31 grudnia 2024 r. 10:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Mijający 2024 rok przyniósł wszystkim związanym z Legią wiele pozytywnych i negatywnych emocji. Legioniści przeplatali świetne mecze, szczególnie te w europejskich pucharach, z niezwykle rozczarowującymi. Tradycyjnie po każdym ze spotkań przyznawaliśmy zawodnikom stołecznej drużyny nasze plusy i minusy. Tegorocznym zwycięzcą klasyfikacji został Rafał Augustyniak, który został oceniony pozytywnie w 23 spotkaniach. Pomocnikowi serdecznie gratulujemy wyróżnienia i, podobnie jak reszcie drużyny, życzymy owocnego 2025 roku!