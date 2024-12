Konferencja

Feio: Nowy kontrakt? Nie było jeszcze rozmów

Środa, 11 grudnia 2024 r. 14:14 Woytek, źródło: Legionisci.com

- To, że nie tracimy bramek w pucharach, to przejaw siły drużyny. Do tego, by nie tracić bramek jest potrzebny nie tylko dobry występ bramkarza czy obrony, ale także linii pomocy i ataku. Trzy punkty zapewniają nam bardzo wysokie miejsce w klasyfikacji końcowej, a to że jesteśmy jedyną drużyną, która nie straciła bramki, jest dodatkową motywacją - mówi przed czwartkowym meczem trener Legii, Goncalo Feio.









- Sytuacja zdrowotna jest taka, jak mówiłem po ostatnim meczu. Ruben Vinagre i Rafał Augustyniak będą nieobecni, a pozostali są dostępni. Dobre wiadomości są takie, że Elitim jest obecny w treningu z pozostałymi, teraz pozostaje jeszcze kwestia objętości tych treningów. Maxi Oyedele również wyszedł już na boisko, a Kacper Tobiasz zaczął chwytać piłkę. Wszystko wskazuje na to, że na okres przygotowawczy cała kadra będzie dostępna. Rafał Augustyniak jutro będzie miał operację.



Powrót Jean-Pierre'a Nsame? Jest piłkarzem Legii i wrócił do treningu z drużyną.



Nowy kontrakt trenera

- Nie było jeszcze rozmów na ten temat. Nie myślę o tym, bo nie mam na to czasu. Myślę, jak pomóc piłkarzom wygrać kolejne dwa mecze - na tym się skupiam. Jak będziemy dobrze pracować, to pozostałe rzeczy przyjdą naturalnie.