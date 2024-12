Plus jesieni: Rafał Augustyniak

Sobota, 28 grudnia 2024 r. 20:33 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W rundzie jesiennej Legia Warszawa rywalizowała na trzech frontach. W każdych rozgrywkach legioniści radzili sobie dość dobrze - w pucharze Polski awansowali do ćwierćfinału, w lidze są na 4. pozycji z utrzymanymi szansami mistrzowskimi, a w fazie ligowej Ligi Konferencji zajęli ostatecznie 7. pozycję i awansowali bezpośrednio do 1/8 finału. Łącznie złożyło się to na aż 32 mecze, które stołeczna drużyna zakończyła z bilansem 20-6-6. Jesienią najwięcej plusów od naszej redakcji otrzymał Rafał Augustyniak!