Kalendarz Legionisty - nowa odsłona!

Niedziela, 29 grudnia 2024 r. 19:19 Woytek, źródło: Legionisci.com

Nowy Rok często kojarzy się z wymianą kalendarza. My proponujemy, a wręcz gorąco zachęcamy, do aktualizacji Kalendarza Legionisty w swoich urządzeniach. Właśnie uruchomiliśmy nową wersję, która pozwala śledzić nie tylko terminy meczów pierwszej drużyny Legii, ale także spotkania sekcji legijnych i reprezentacji Polski. To najlepszy sposób na planowanie i śledzenie wszystkich meczów Legii Warszawa w 2025 roku!









Od lat na stronie głównej legionisci.com zapewniamy aktualny kalendarz meczów pierwszej drużyny Legii. Zawsze dbamy o aktualne daty i godziny spotkań.



Od 2025 roku wprowadzamy nową wersję kalendarza, która obejmuje:

- mecze wszystkich sekcji drużynowych Legii

- mecze reprezentacji Polski

- nawigację do lokalizacji meczu



Decydujcie, co chcecie widzieć!

Możecie samodzielnie zaznaczyć lub odznaczyć dyscypliny, które Was interesują, korzystając z kolorowych przycisków poniżej.



Dodajcie kalendarz do swoich urządzeń!

Specjalnie dla Waszej wygody udostępniamy kalendarze, które można subskrybować w telefonie, komputerze lub w aplikacjach (np. Google, Apple, Outlook). Kalendarze są dostępne w standardowym formacie .ics i można je łatwo importować do każdej aplikacji obsługującej ten format. Przykładowe instrukcje znajdziecie tu: Kalendarz Legionisty.