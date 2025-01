Oceniamy letnie transfery: poniżej średniej

Wtorek, 7 stycznia 2025 r. 11:25 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Za nami runda jesienna sezonu 2024/25, ale zanim na dobre ruszą zimowe przygotowania i okno transferowe, zatrzymajmy się jeszcze przy nabytkach sprowadzonych do klubu latem, a było ich dziewięć. Jak się niedawno okazało, byli to ostatni zawodnicy, których w roli dyrektora sportowego zakontraktował Jacek Zieliński. Sprawdźmy, jak na półmetku rozgrywek radzą sobie ci piłkarze i jakie są ich rokowania na przyszłość. Oceny wystawiane są w skali szkolnej 1-6.