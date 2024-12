Kapustka: Właśnie tak powinna grać Legia

Niedziela, 8 grudnia 2024 r. 21:10 Mikołaj Ciura, Hugollek, źródło: Legionisci.com

- Bardzo cieszymy się z dzisiejszego zwycięstwa. Zdawaliśmy sobie sprawę, jak bardzo istotne jest to spotkanie. Chcieliśmy dobrze zakończyć zmagania ligowe i zbliżyć się do drużyn, które są jeszcze przed nami - powiedział po zwycięstwie z Zagłębiem Lubin pomocnik Legii, Bartosz Kapustka.









- Zagraliśmy dobrze w pierwszej połowie. Wygrywaliśmy 3-0, a myślę, że mogliśmy pokusić się o jeszcze wyższe prowadzenie. Szkoda, że mój strzał sprzed pola karnego nie wpadł do siatki, bo było bardzo blisko. W drugiej części trochę spadło nasze tempo, nie byliśmy już tak agresywni. Myślę jednak, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Teraz wracamy do Warszawy i skupiamy się już na dwóch ostatnich meczach.



- Cieszy mnie to, jak wyglądała ta pierwsza połowa w naszym wykonaniu. Właśnie tak powinna grać Legia Warszawa - agresywnie, intensywnie, szybko zmieniać ciężar gry na drugą stronę, grać kombinacyjnie. Dziś to rzeczywiście było. Zaangażowanie i intensywność były na bardzo wysokim poziomie z naszej strony. W drugiej rundzie musimy się prezentować tak samo, by myśleć o najwyższych celach. O tym na pewno myślimy.



- Taka wygrana działa motywująco, ale myślę, że w tym klubie nie trzeba nikogo motywować. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy jeszcze na tym miejscu w tabeli, na którym powinniśmy i chcemy być. Będziemy walczyć do samego końca, a dzisiejsze zwycięstwo jest czymś, co powinno się stać normalnością.



- Oczywiście, że będziemy dążyć do zachowania kompletu zwycięstw w Lidze Konferencji. Czwartkowe spotkanie z FC Lugano jest dla nas bardzo ważne. Chcemy je wygrać i czujemy się przed nim mocni. Jestem przekonany, że atmosfera na naszym stadionie będzie wyśmienita, mogę absolutnie powiedzieć, że gramy o trzy punkty.