Legia pożegnała swoją Legendę

Ostatnie pożegnanie Lucjana Brychczego zgromadziło właścicieli i pracowników klubu oraz bardzo wielu gości związanych nie tylko z piłką nożną. Pojawili się byli piłkarze stołecznego zespołu - m.in. Michał Kucharczyk, Marcin Mięciel, Jacek Magiera, Tomasz Jarzębowski, Tomasz Sokołowski, Artur Jędrzejczyk i wielu zawodników z obecnego zespołu "Wojskowych". Obecni byli również były prezes Legii Warszawa, Bogusław Leśnodorski, prezes PZPN Cezary Kulesza, Andrzej Strejlau, Stefan Majewski czy prezes Rakowa Częstochowa, Wojciech Cygan. Tylko rodzina, bliscy, przyjaciele i zaproszeni goście mogli wejść do środka katedry. Bardzo licznie zgromadzeni kibice stali na zewnątrz za specjalnie ustawionymi barierkami. Jeszcze więcej osób stawiło się na cmentarzu. Wieńce złożyły delegacje wszystkich zaprzyjaźnionych klubów. Pan Lucjan Brychczy spoczął w kwaterze K-1-18 na cmentarzu Powązki Wojskowe. * * * Popularny "Kici" był 4-krotnym mistrzem Polski z Legią jako zawodnik (1955, 56, 69 i 70), trzykrotnym królem strzelców polskiej ligi. Przez 19 sezonów w Legii rozegrał 452 mecze (najlepszy wynik w historii klubu) oraz zdobył 226 bramek. Rozegrał 58 meczów w pierwszej reprezentacji Polski, a w roku 1960 wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie. Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Do Warszawy trafił w 1954 roku z Górnego Śląska i związał się z Legią na całe życie. Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem naszego klubu - przez kolejne lata (od 1971) był asystentem, trenerem juniorów i pierwszym trenerem. Od 2014 pełnił funkcję honorowego prezesa Legii Warszawa. Ten sam rok był rokiem świętowania 60-lecia pracy Lucjana Brychczego w Legii. W 2016 roku trybuna południowa stadionu przy Łazienkowskiej 3 otrzymała imię cześć Lucjana Brychczego. Więcej informacji o Lucjanie Brychczym znajdziecie na dedykowanej stronie www.lucjanbrychczy.pl . fot. Mishka / Legionisci.com

Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Okęciak - 15 minut temu, *.. było zacnie odpowiedz

Piotr (L) - 17 minut temu, *.centertel.pl Byłem na pogrzebie piękna ceremonia aż łezka w oku się kręciła mimo że trochę się zmarzło tylko jeden fakt mnie wkurzył wiele osób nagrywało zamiast oddać szacunek dla Pana Lucjana odpowiedz

Tomasz - 39 minut temu, *.com.pl Bez komentarza 😢 odpowiedz

(L) - 48 minut temu, *.chello.pl Wieczny odpoczynek racz mu dać panie odpowiedz

Felek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Dajcie jakąś większą galerię z pogrzebu. odpowiedz

Remino - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Niesamowity człowiek. odpowiedz

W.o.j.t.e.k.. - 2 godziny temu, *.centertel.pl 🕯🕯🕯🕯🕯 odpowiedz

Amti - 2 godziny temu, *.play-internet.pl W którym miejscu na Powazkach Wojskowych znajduje się Grób? odpowiedz

LEGION - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Amti : Tuż przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej skręć w lewo i 50 m dalej jest grób udekorowany wieńcami w naszych barwach. Trafisz bez problemu, Widać z daleka. odpowiedz

Lupi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Amti : Kwatera K Rząd 1 Grób 18 odpowiedz

Pytam - 2 godziny temu, *.plus.pl To Kuchy i Jędza już nie są naszymi piłkarzami? odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Pytam: Daj spokój. odpowiedz

Calbarro - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Byli też Vuko i Janek Urban odpowiedz

WW - 2 godziny temu, *.aster.pl Pamięć na zawsze. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.