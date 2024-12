Wypożyczeni: Strzałek na wagę zwycięstwa

Wypożyczeni legioniści zakończyli ligowe zmagania. W ekstraklasie Maciej Kikolski puścił jedną bramkę w potyczce z GKS Katowice. Igor Strzałek błysnął ponownie na boiskach I ligi. Tym razem zaliczył kluczowe podanie przy bramce dającej wyrównanie, żeby następnie samemu trafić do siatki na wagę zwycięstwa w rywalizacji z Chrobrym Głogów.



Ekstraklasa

Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - 90 minut w zremisowanym 1-1 z GKS Katowice



I liga

Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - nie grał w przegranym 2-3 meczu z Ruchem Chorzów

Cyprian Pchełka (Stal Stalowa Wola) - nie grał w przegranym 0-2 meczu z Miedzią Legnica

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - do 83. minuty w wygranym 3-2 meczu z Chrobrym Głogów. Zaliczył asystę przy trafieniu Kamila Zapolnika na 2-2 oraz trafił do siatki w 63. minucie spotkania na 3-2.



