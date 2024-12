Lyczmański: Legii nie należał się rzut karny

– To był kontakt piłki z ręką, natomiast trzymam się tego, że piłka szła w twarz. Zawodnik pewnie dostałby nią w czoło lub policzek. A jak wiemy, jeżeli poza obrysem ręki znajduje się inna dozwolona część ciała, to nie ma przewinienia – stwierdził ekspert.

W 23. minucie meczu pomiędzy Zagłębiem Lubin i Legią Warszawa piłka trafiła w rękę zawodnika zespołu gospodarzy, Damiana Dąbrowskiego. Sędzia Wojciech Myć nie zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego, uznając, że zawodnik zasłaniał twarz, w którą uderzyłaby go piłka. Ostatecznie jednak podszedł do monitora VAR i zmienił swoją decyzję. Adam Lyczmański w programie Liga+ Extra przyznał, że rzut karny Legii się nie należał.

LLL - 2 minuty temu, *.33.122 @gutek: Taaaa...pamiętam jak Legia prowadziła na Ł3 z Widzewem 2:0 a wolałbym zapomnieć. odpowiedz

Mateusz z Gór - 17 minut temu, *.orange.pl Pamiętajmy, że sędzia 🤡Lyczmański🤡 przez całą swoją ekstraklasową karierę był jednym z najsłabszych arbitrów w pokorupcyjnej polskiej piłce. On nawet miał problem za akcjami nadążyć przez swoją tuszę i kondycję. Jego opinie nie mają żadnego znaczenia. Dobór tych ekspertów przez C+ na przestrzeni lat jest śmieszny. Najpierw był skorumpowany Żelazko, potem stronniczy Stępniewski, a teraz po prostu słaby Lyczmański. odpowiedz

maqs(L) - 1 godzinę temu, *.77.140 te karne za rękę w polu karnym to jedno wielkie kino , tylko celowe zagrania reka powinny byc gwizdane , 80 % karnych to przypadkowe zagrania. odpowiedz

Balcer - 36 minut temu, *.orange.pl @maqs(L): A dla mnie ręka to ręka, niezależnie celowo czy nie. odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl z jagą też nie było karnego ekspert teoretyk odpowiedz

Byniu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Czyli można wyciągać łapy i blokować czysty strzał w światło bramki pod pretekstem rzekomej ochrony twarzy? Na powtórce widać ,że głowa była obok ręki, blisko ale nie w obrysie. Trzeba było nadstawić łeb, a nie lecieć z łapami to by karnego nie było. odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.netfala.pl Jak to mawiał wiecznie stary człowiek (pan Strejlau), suma szczęścia wychodzi na zero. W tym przypadku Legii dopisało szczęście, innym razem była pokrzywdzona 🧐 odpowiedz

zkr - 2 godziny temu, *.chello.pl Ale gdyby nie ręka to piłka wylądowałby w siatce. odpowiedz

gutek - 2 godziny temu, *.173.136 inaczej się gra przy 1-0 ale jak jest 2-0 to już odbiera się przeciwnikowi chęci do gry.

odpowiedz

Rytm - 2 godziny temu, *.atman.pl Powinni wprowadzić zasadę, że każda ręka = karny i tyle. Nie byłoby pola do interpretacji. Jak sama nazwa wskazuje, to piłka nożna, a nie ręczna i każda ręka to powinien być karny. Nieważne czy przy ciele, czy nad ciałem, obok ciała. Każda. odpowiedz

Kobo(L)t - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Rytm: Jakby tak było to by celowali w ręce. Piłka musi przejść rewolucje w zakresie rzutów karnych i wolnych. odpowiedz

Grochowiak - 2 godziny temu, *.27.89 @Rytm: ale wymyśliłeś,jakby tak zrobili to by nikt nie darzył do strzelania goli tylko do nabijania po rękach w polu karnym odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.versanet.de @Kobo(L)t: większość nie potrafi wcelować w 7,5 metrową bramkę odpowiedz

reksio - 5 minut temu, *.16.195 @Jurek: bramka nie ma 7,5 metra. braakuje 18cm odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl W tej sytuacji, karnego można było podyktować i można było nie podyktować.

W każdym razie, Legia wygrała 3-0, więc karny nie wypaczył wyniku. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ja też myślę, że takich karnych nie powinno się gwizdać, no chyba, że ręce były daleko od twarzy, ale tu chyba były dość blisko odpowiedz

