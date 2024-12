Koszykówka

Legia Warszawa 73-87 Bamberg Baskets

Środa, 11 grudnia 2024 r. 20:43 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W 6. meczu ENBL koszykarze Legii Warszawa przegrała we własnej hali z zespołem Bamberg Baskets 73-87. "Zieloni Kanonierzy" mają bilans 4 zwycięstwa i 2 porażki. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 15 grudnia, a ich przeciwnikiem będzie Trefl Sopot.









Legia Warszawa rozpoczęła mecz z Bamberg Baskets od trudnych chwil, szybko tracąc pierwsze punkty i oddając inicjatywę rywalom. Goście rozpoczęli spotkanie z wysokiego „C”, zdobywając sześć punktów bez odpowiedzi. Legioniści zdołali odpowiedzieć czterema punktami, jednak w następnych akcjach zespół z Bambergu ponownie powiększył przewagę, doprowadzając do wyniku 4:10, a chwilę później 4:13. Trener Legii, Ivica Skelin, zareagował błyskawicznie, biorąc czas dla swojej drużyny, aby przerwać skuteczną serię rywali. Niestety, po powrocie na parkiet Marcin Wieluński oddał niecelny rzut, co pozwoliło gościom na zdobycie kolejnych punktów i powiększenie prowadzenia do 4:15.Warszawianie próbowali odrabiać straty. Dominik Grudziński dwukrotnie pewnie trafił z rzutów wolnych, zmniejszając różnicę, ale goście odpowiedzieli błyskawicznie akcją 2+1, podwyższając wynik na 7:18. Kolejne niecelne rzuty, w tym próba Andrzeja Pluty zza łuku, skutkowały szybkim przejściem rywali do kontrataków, które przyniosły im kolejne punkty i przewagę 9:22. W ostatnich sekundach kwarty Legia wywalczyła ważne punkty – Jawun Evans został sfaulowany przy próbie rzutu za trzy i pewnie wykorzystał wszystkie trzy rzuty wolne, ustalając wynik pierwszej odsłony na 13:22 dla gości.



Druga kwarta meczu przyniosła znacznie bardziej wyrównaną rywalizację. Na początku tej odsłony obie drużyny wymieniały się celnymi rzutami – dla gości punkty zdobył Feazell, a Michał Kolenda odpowiedział dwoma celnymi rzutami wolnymi. Przez kolejne minuty kwarty była bardzo wyrównana, a zespół z Bambergu utrzymywał 9-punktową przewagę, prowadząc 27:18. Przełamanie nastąpiło za sprawą Maksymiliana Wilczka, który dwukrotnie popisał się celnymi rzutami za trzy punkty, zmniejszając różnicę do zaledwie trzech punktów. Jego świetna dyspozycja skłoniła trenera gości, Antona Gavela, do wzięcia czasu, aby przerwać dobry moment gospodarzy. Po przerwie jednak legionistów dopadły problemy – dwie straty pozwoliły zespołowi z Bambergu na ponowne powiększenie przewagi do siedmiu punktów. Tym razem to trener Legii, Ivica Skelin, zmuszony był prosić o czas. Powrót na parkiet okazał się udany dla warszawiaków – Mate Vucić trafił za trzy, zmniejszając różnicę do czterech punktów. Chwilę później Michał Kolenda ponownie trafił zza łuku, doprowadzając do wyniku 32:35 i wprowadzając dodatkową energię w szeregi gospodarzy. Niestety, ostatnie słowo w tej połowie należało do zespołu gości – po efektownej drużynowej akcji dwa punkty zdobył Filip Stanic, a Bamberg zeszło do szatni z przewagą siedmiu punktów, prowadząc 39:32.



fot. Maciek Gronau



Trzecia kwarta rozpoczęła się od dynamicznej akcji Jawuna Evansa, który w indywidualnym wejściu zdobył 2 punkty i dołożył trzeci z rzutu wolnego, zmniejszając przewagę gości do zaledwie czterech punktów. Goście szybko odpowiedzieli – Macio Teague popisał się celnym rzutem za trzy, zwiększając prowadzenie zespołu z Bambergu do pięciu punktów (41:46).Kolejne minuty należały do Andrzeja Pluty, który przejął inicjatywę i zademonstrował swoje umiejętności w ataku. Najpierw trafił efektowną „trójkę”, a chwilę później zaliczył akcję 2+1, zbliżając legionistów na dystans czterech punktów. Pod koniec kwarty goście przeprowadzili jednak dwie świetne akcje, co pozwoliło im zwiększyć prowadzenie do siedmiu punktów. W ostatnich sekundach tej odsłony Kyle Lofton popisał się indywidualnym wejściem pod kosz, zdobywając dwa punkty, które ustaliły wynik trzeciej kwarty na 65:58 dla zespołu z Niemiec.



Ostatnia kwarta meczu nie przyniosła przełomu dla gospodarzy, którzy musieli uznać wyższość rywali. Goście rozpoczęli tę odsłonę od mocnego akcentu, szybko podwyższając przewagę do 10 punktów. Trener Legii, Ivica Skelin, próbował zareagować, biorąc czas, jednak przerwa nie przyniosła oczekiwanych efektów. Goście kontynuowali skuteczną grę, powiększając prowadzenie do 16 punktów.Skelin ponownie poprosił o przerwę, próbując zmotywować swoich zawodników. Po wznowieniu gry Ojārs Siliņš trafił za trzy punkty, próbując dać impuls do odrabiania strat, ale drużyna gości utrzymywała wysoką skuteczność. Przy stanie 66:81, na trzy minuty przed końcem meczu, Ronaldo Segu przechwycił piłkę i powiększył przewagę Bambergu do 17 punktów. Skelin ponownie skorzystał z przerwy, jednak przewaga rywali była już zbyt duża. Kolejna strata, tym razem Marcina Wieluńskiego, zakończyła się skutecznym przechwytem i akcją Adriana Petkovicia, który powiększył różnicę do 21 punktów (66:87). Legioniści nie złożyli broni i walczyli do końca – w ostatniej akcji meczu Julian Dąbrowski efektownym wsadem zdobył dwa punkty dla gospodarzy. Spotkanie zakończyło się jednak pewnym zwycięstwem drużyny z Bambergu, a Legia przegrała 73:87.



ENBL: Legia Warszawa 73-87 Bamberg Baskets

Kwarty: 13-22, 19-17, 26-26, 15-22



Legia Warszawa



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 1 J. Evans 25:08 10 3/7 (42%) 3/4 (75%) 0/3 (0%) 4/4 (100%) 0 4 1 3 A. Pluta 27:24 17 6/14 (42%) 4/4 (100%) 2/10 (20%) 3/5 (60%) 0 4 1 4 M. Wielunski 22:52 2 1/3 (33%) 1/2 (50%) 0/1 (0%) 2 2 3 10 M. Vucic 12:36 1 0/2 (0%) 0/2 (0%) 1/2 (50%) 3 2 0 12 S. Jones 0:00 0 0 0 0 15 O. Silins 25:22 11 4/8 (50%) 1/2 (50%) 3/6 (50%) 3 2 4 17 W. Jasiewicz 2:52 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0 0 0 21 J. Dabrowski 9:04 4 2/6 (33%) 2/4 (50%) 0/2 (0%) 1 0 2 23 M. Kolenda 23:24 11 4/6 (66%) 3/3 (100%) 1/3 (33%) 2/3 (66%) 2 1 3 25 D. Grudzinski 25:57 9 3/8 (37%) 3/6 (50%) 0/2 (0%) 3/4 (75%) 4 1 5 32 M. Wilczek 25:09 8 2/3 (66%) 2/3 (66%) 2/2 (100%) 3 4 2 Suma 73 25/58 (43%) 17/27 (62%) 8/31 (25%) 15/20 (75%) 22 20 21

Trener: Ivica Skelin



Bamberg Baskets



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 K. Lofton 19:12 14 6/7 (85%) 5/6 (83%) 1/1 (100%) 1/1 (100%) 2 1 1 2 I. Watson Boye 22:34 13 6/10 (60%) 5/6 (83%) 1/4 (25%) 3 3 2 3 G. Kuku 7:29 0 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0 1 1 7 K. Feazell 19:30 14 4/4 (100%) 4/4 (100%) 6/6 (100%) 5 1 3 9 K. Tadda 15:14 0 3 0 1 10 R. Segu 20:02 11 4/8 (50%) 4/6 (66%) 0/2 (0%) 3/4 (75%) 5 9 0 11 K. Wohlrath 15:19 2 1/2 (50%) 1/1 (100%) 0/1 (0%) 1 0 4 12 B. Horvath 17:57 3 1/3 (33%) 1/1 (100%) 0/2 (0%) 1/2 (50%) 2 0 2 15 A. Petkovic 2:52 2 1/2 (50%) 1/1 (100%) 0/1 (0%) 0 0 0 27 M. Krimmer 17:04 6 2/5 (40%) 2/2 (100%) 0/3 (0%) 2/3 (66%) 4 1 2 31 M. Teague 19:08 9 4/8 (50%) 3/6 (50%) 1/2 (50%) 1 2 3 65 F. Stanic 23:29 13 6/10 (60%) 6/10 (60%) 1/4 (25%) 14 1 2 Suma 87 35/61 (57%) 32/44 (72%) 3/17 (17%) 14/20 (70%) 40 19 21

Trener: Anton Gavel



Sędziowie: Michal Chrakowiecki, Gatis Salins, Bartlomiej Kucharski