Hładun: Trochę łatwiej gra się przeciwko zawodnikom, których znasz

Poniedziałek, 9 grudnia 2024 r. 10:00 Mikołaj Ciura, Hugollek, źródło: Legionisci.com

- Zagraliśmy bardzo słabo w pierwszej połowie. Druga część była nieco lepsza, tworzyliśmy więcej sytuacji bramkowych. Całościowo trzeba jednak powiedzieć, że nasz występ był słaby - powiedział po porażce z Legią bramkarz Zagłębia Lubin, Dominik Hładun.









- Miałem lekkie emocje związane z grą przeciwko byłemu zespołowi. Najważniejsze jednak było dla mnie to, by wygrać i zostawić trzy punkty w Lubinie. Trochę łatwiej gra się przeciwko zawodnikom, których znasz, wiesz gdzie mogą uderzyć. Mimo wszystko, nie jest łatwo wybronić każdą okazję. Jeśli tych sytuacji jest dużo, to któraś musi wpaść.



- Przegrana nigdy nie będzie odebrana pozytywnie. Potrzebujemy punktów w lidze i w przerwie zimowej musimy się dobrze przygotować do rundy wiosennej. Widzimy od dołu czerwone światło ze strefy spadkowej, a nie chcemy tam trafić. Musimy zacząć dobrze grać, uszczelnić defensywę, wykorzystywać swoje okazje i zacząć punktować. Punktów mamy mało, a są one nam bardzo potrzebne.