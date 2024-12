Zapisy na bilety oraz czarter do Sztokholmu

Poniedziałek, 9 grudnia 2024 r. 20:05 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W przyszły czwartek, 19 grudnia kibiców Legii czeka ostatni mecz wyjazdowy w tym roku. Ogłaszamy mobilizację na wyjazd do Sztokholmu na spotkanie z Djurgardens, na które otrzymaliśmy 1600 biletów.









"Przed nami pierwszy od niepamiętnych czasów wyjazd w pucharach europejskich, gdzie będzie nam dane zająć na legalu miejsce w sektorze gości. Czas pokazać się jak na Legię Warszawa przystało. Czas pokazać to, z czego jesteśmy znani i przy okazji świetnie się przy tym bawić. Mamy 1600 biletów, a naszym obowiązkiem jest je wykorzystać. Trzeba przyznać, że piłkarze w tych rozgrywkach idą jak burza. Nasz kibicowski rok też zdecydowanie można zaliczyć do udanych. Niech ten wyjazd będzie naszą bitą śmietaną na gofrze. Niech to będzie coś, co zapamiętamy naprawdę na długo. Ostatni wyjazd w tym roku. Ostatnia Kanada!" - apelują Nieznani Sprawcy.



Zapisy na bilety będą prowadzone w czwartek po meczu z Lugano w SportsBarze Ł3, a także w sobotę w godzinach 14:00 - 16:00 w Źródełku. Cena biletu: 130 złotych.



W tym samym miejscu i czasie prowadzone będą zapisy na czarter do Sztokholmu. Cena za przelot w obie strony, transfer z lotniska do miasta i po meczu ze stadionu na lotnisko, wraz z biletem na mecz, wyniesie około 1650 złotych. Planowany wylot z Warszawy około godziny 10:00, powrót ok. 6 rano dnia następnego. Do zapisów potrzebne będą następujące dane: imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, nr telefonu.