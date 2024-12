Kapuadi na celowniku klubu z USA

Poniedziałek, 9 grudnia 2024 r. 21:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / meczyki.pl

Kilka tygodni temu informowaliśmy o zainteresowaniu obrońcą Legii Warszawa, Steve'm Kapuadim ze strony włoskiego Udinese Calcio i Torino FC. Jak podaje portal meczyki.pl chętny na pozyskanie Francuza jest także amerykański D.C. United.









- W styczniu za obrońcę trzeba będzie sporo zapłacić. 26-latek to gracz zbyt ważny dla Legii Warszawa. Po ostatniej aktualizacji portal Transfermarkt wycenia 26-latka na 2,5 mln euro - informują meczyki.pl.



Kapuadi trafił do Legii latem 2023 roku z Wisły Płock. W obecnym sezonie wystąpił 24-krotnie, zdobywając 2 bramki oraz 1 asystę i zostając ukarany 5 żółtymi kartkami. Łącznie w barwach stołecznej drużyny 26-latek zagrał w 55 spotkaniach. Natomiast D.C. United to 10. drużyna Konferencji Wschodniej niedawno zakończonych rozgrywek amerykańskiej MLS. Klub z Waszyngtonu zakończył sezon pod koniec października, nie awansując do fazy play-off o tytuł mistrza.