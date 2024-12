Pod lupą LL! - Sergio Barcia

Wtorek, 10 grudnia 2024 r. 09:43 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Pod nieobecność Radovana Pankova kolejną szansę na pokazanie swoich umiejętności otrzymał Sergio Barcia. Postanowiliśmy przeanalizować jego występ w meczu przeciwko Zagłębiu Lubin.