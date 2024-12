Z obozu rywala

FC Lugano - przełomowy sezon?

Środa, 11 grudnia 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W czwartek Legię Warszawa czeka ostatni w tym roku mecz na własnym stadionie i prawdopodobnie najtrudniejsze zadanie w fazie ligowej Ligi Konferencji. Na Łazienkowskiej legioniści zmierzą się ze szwajcarskim FC Lugano, które radzi sobie świetnie zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i europejskich. W Lugano liczą, że w tym sezonie uda się zdobyć pierwsze mistrzostwo od bardzo dawna oraz że zwycięstwo z Legią przybliży drużynę także do sukcesów w Europie. Zapraszamy na raport z obozu przedostatniego przeciwnika "Wojskowych" w 2024 roku.