Oprawy kibiców Legii w 2024 roku (cz. 2)

11. Pożegnanie legendy 12.12.2024 Legia - FC Lugano Kiedy piłkarze wychodzili na murawę, na Żylecie rozciągnięta została piękna, malowana sektorówka, która przedstawiała postać młodego Lucjana Brychczego w koszulce meczowej oraz napis "Żegnaj Legendo 1934-2024". Następnie miała miejsce minuta ciszy poświęcona wielkiemu mistrzowi, a zaraz po niej cały stadion skandował głośno "Lucjan Brychczy!". fot. Woytek / Legionisci.com 12. W oparach dymu 19.12.2024 Djurgårdens IF - Legia W drugiej połowie w sektorze Legii odpalona została pirotechnika.

7. Bycza prezentacja 03.10.2024 Legia - Real Betis Na Żylecie rozciągnięta została wycinana sektorówka, przedstawiająca - w nawiązaniu do hiszpańskiej korridy - byka z napisem "Ultras Legia" na rogach. Przed legijnym bykiem, mającym wściekłe spojrzenie, uciekali hiszpańscy przerażeni wieśniacy w barwach Betisu. Prezentację uzupełniły rozchodzące się promienie z zielonych i czerwonych kartonów, a na koniec po bokach i na górze odpalonych zostało 140 rac.

4. Ultras Legia we Wrocławiu 25.08.2024 Śląsk Wrocław - Legia Na początku spotkania rozciągnięta została malowana, sporych rozmiarów sektorówka "Ultras Legia", nad którą i pod którą po odliczaniu odpalone zostały setki stroboskopów w asyście chorągiewek w barwach.

3. Dziś idę walczyć, Mamo... 04.08.2024 Legia - Piast Gliwice Na wyjście piłkarzy zaprezentowana została patriotyczna oprawa. Na Żylecie rozciągnięta została malowana sektorówka przedstawiająca warszawskiego młodzieńca idącego w bój, na tle zabudowań, a całość dopełniło hasło na transparencie ze znanej pieśni - "Dziś idę walczyć, Mamo...". Niesamowity klimat prezentacji dodała pirotechnika odpalana w taki sposób, że imitowała strzały niemieckiego okupanta, a także zajmujące się ogniem warszawskie budynki - piętro po piętrze, aż w końcu przechodzące w czarny dym unoszący się znad zabudowań. W trakcie tej prezentacji miała miejsce minuta ciszy (wraz z wyjącą syreną), którą zakończyła Żyleta, inicjując odśpiewanie czterech zwrotek hymnu narodowego. Na początku drugiej połowy na trybunie Deyny zaprezentowana została kolejna oprawa nawiązująca do 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Po odliczaniu na Żylecie od 10 do 1 na trybunie prostej odpalone zostały spore ilości rac, tworzące napis "1944".

Oprawy kibiców Legii, runda jesienna 2024/25: 1. Refugees welcome 20.07.2024 Legia - Zagłębie Lubin Podczas pierwszego meczu sezonu 2024/25 kibice Legii zaprezentowali oprawę, która miała związek z pewnymi politycznymi decyzjami dotyczącymi naszego kraju. Składały się na nią transparent „Refugees welcome” (pol. „Uchodźcy, witamy!”) z motywami ludowymi po obu stronach napisu oraz ogromna sektorówka zwisająca z dachu „Żylety”, na której zaprezentowano trzy postaci: dwóch mężczyzn i stojącą pomiędzy nimi niewiastę. Młodzieniec po lewej stronie trzymał kij baseballowy, ten po prawej – młotek, zaś dziewczyna, której szyję zdobiły czerwone korale oraz krzyż – paterę ze świńskim łbem.

