Graffiti

UZL: 181 legijnych grafów w roku 2024!

Niedziela, 5 stycznia 2025 r. 21:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Grupa UZaLeżnieni podsumowała owocny w ich wykonaniu rok 2024, w trakcie którego namalowali aż... 181 legijnych grafów - 69 legali, 111 nielegali i jeden pociąg. Życzymy jeszcze lepszego roku 2025, a Was zachęcamy do wspierania UZL poprzez kupowanie wydawanych przez nich kibicowskich gadżetów (dostępnych na stoisku na górze schodów przy wejściu na Żyletę), jak również szukania ścian pod kolejne legalne prace (i przesyłanie informacji prywatnych na FB).



"Mijający rok był najlepszym w historii naszej grupy. Najwięcej legali, najwięcej nielegali, najwięcej wszystkiego, ogólnie najlepiej. Liczby nie kłamią. W 2024 roku namalowaliśmy 69 legali, 111 nielegali no i jeden pociąg. Łącznie 181 prac. Jest to najlepszy wynik w historii grupy oraz legijnego grafitti. Nie wiemy czy ktoś kiedyś prowadził jakieś statystyki ogólnopolskie ale nie wydaje nam się, że jakaś grupa kibicowska w jednym roku namalowała tyle prac. Wszystkim, którzy pomagali nam przy malowaniach, ogarniali ściany czy kupowali nasze gadżety z całego serca dziękujemy. Jedziemy dalej, rekord prac jest do pobicia" - podsumowują UZaLeżnieni.