Wytypowaliście, co wydarzy się w 2025 roku

Wtorek, 7 stycznia 2025 r. 15:34 źródło: Legionisci.com

Jaki dla Legii Warszawa będzie rok 2025? Jakie wyniki uzyskają piłkarze? Kto będzie trenerem za rok i czy do gabloty będzie można wstawić trofeum? Swoje przewidywania i w dużej mierze oczekiwania wysłały w sondzie "Legijne wróżby 2025" 963 osoby. Oto co z niej wynika w ogólnym ujęciu:



Ponad 60% osób uważa, że Legia nie zdobędzie mistrzostwa Polski, ale skończy sezon z trofeum wygrywając Puchar Polski. Europejska przygoda zakończy się na ćwierćfinale. Niemal wszyscy są przekonani, że latem "Wojskowi" poradzą sobie w eliminacjach europejskich pucharów. Najwyższe zwycięstwo Legii będzie 5 bramkami, a najskuteczniejszym piłkarzem będzie ten, który dopiero trafi do drużyny. Szanse na to, że Goncalo Feio utrzyma posadę trenera oceniacie na ~50%. Jedynym właścicielem Legii pozostanie Dariusz Mioduski. Ponadto wierzycie, że średnia frekwencja w lidze utrzyma się powyżej 23 tysięcy osób na mecz. Na transferze wychodzącym Legia zarobi maksymalnie kwotę między 5-10 mln euro. UEFA 3-5 razy ukarze stołeczny klub, a grudniu Legia będzie na 2. miejscu w ligowej tabeli.













1. Legia zdobędzie mistrzostwo Polski

61% - nie

39% - tak



2. Legia zdobędzie Puchar Polski

82% - tak

14% - nie, bo nie zagra w finale

4% - nie, ale zagra w finale



3. Legia zdobędzie Superpuchar Polski

56% - tak

28% - nie, ale zagra w tym meczu

16% - nie, bo nie zagra w tym meczu



4. W Lidze Konferencji 24/25 Legia

59% - odpadnie w 1/4 finału

17% - odpadnie w 1/8 finału

15% - odpadnie w półfinale przegra finał

7% - wygra finał

2% - przegra finał



5. Legia w eliminacjach europucharów w sezonie 2025/26

89% - nie odpadnie, awansuje fazy ligowej

5% - nie odpadnie, bo nie zagra w pucharach

3% - odpadnie w czwartej rundzie

2% - odpadnie w trzeciej rundzie

1% - odpadnie w pierwszej rundzie

0% - odpadnie w drugiej rundzie



6. Legia wygra

50% - 26 lub więcej meczów

40% - 23-25 meczów

10% - 22 lub mniej meczów



7. Legia przegra

51% - 10 lub mniej meczów

45% - 11-14 meczów

4% - 15 lub więcej meczów



8. Legia strzeli we wszystkich oficjalnych meczach

48% - 71-84 goli

34% - 85 lub więcej goli

18% - 70 lub mniej goli



9. Najwyższe zwycięstwo Legii będzie

38% - pięcioma bramkami

36% - czterema bramkami

12% - trzema bramkami

12% - sześcioma i więcej bramkami

2% - dwoma bramkami



10. Najlepszym strzelcem Legii będzie

44% - zawodnik, który dopiero trafi do klubu

38% - Marc Gual

9% - Bartosz Kapustka

4% - inny z obecnego składu

3% - Ryoya Morishita

1% - Luquinhas

1% - Jean-Pierre Nsame



11. Najskuteczniejszy strzelec Legii zdobędzie w sumie

55% - 14-19 bramek

27% - 13 lub mniej bramek

18% - 20 lub więcej bramek



12. Ile rzutów karnych otrzyma Legia?

40% - 4-6

27% - 7-9

17% - 10 lub więcej

15% - 1-3

1% - 0



13. Ile bezpośrednich czerwonych kartek obejrzą piłkarze Legii?

46% - 3-4

42% - 1-2

6% - 5-6

4% - 0

2% - 7 lub więcej



14. Czy nowy dyrektor sportowy utrzyma stanowisko do końca roku?

90% - tak

10% - nie



15. Ilu piłkarzy wystąpi w oficjalnym meczu pierwszej drużyny?

47% - mniej niż 35

45% - 35-40

8% - 41 lub więcej



16. Z powodów sportowych lub dyscyplinarnych do rezerw zostanie oficjalnie przesuniętych __ zawodników

41% - 1

34% - 2

17% - 0

8% - 3 lub więcej



17. Ile razy trener Legii zostanie ukarany żóltą lub czerwoną kartką?

39% - 3-4

33% - 5 i więcej

26% - 1-2

2% - 0



18. Czy Goncalo Feio zostanie przynajmniej raz ukarany przez klub lub organ zarządzający rozgrywkami?

85% - tak

15% - nie



19. Ilu trenerów będzie prowadziło Legię w 2025 roku?

52% - 2

46% - 1

2% - 3 lub więcej



20. W ostatnim meczu rundy jesiennej trenerem Legii będzie

51% - Goncalo Feio

39% - inny zagraniczny trener

10% - polski trener



21. Na koniec roku kalendarzowego w tabeli Ekstraklasy Legia będzie

33% - 2.

32% - 1.

26% - 3.

9% - 4-8.

0% - 9-15.

0% - 16-18.



22. Średnia frekwencja ligowa przy Łazienkowskiej wyniesie

59% - więcej niż 23 000

37% - 20 000 - 23 000

4% - poniżej 20 000



23. Ile razy Legia otrzyma karę od UEFA?

54% - 3-5

23% - 1-2

22% - więcej niż 5

1% - 0



24. Czy stadion Legii będzie w całości zamknięty przynajmniej na jednym meczu w ramach kary organizatora rozgrywek?

56% - nie

44% - tak



25. Legia będzie miała nowego właściciela/współwłaściciela

96% - nie

4% - tak



26. Najdroższy sprzedany przez Legię zawodnik będzie kosztował

54% - pomiędzy 5-10 mln euro

38% - poniżej 5 mln euro

8% - powyżej 10 mln euro



27. Koszykarze Legii w ekstraklasie

47% - 3-4. miejsce

24% - utrzymają się

17% - zostaną wicemistrzem

12% - zostaną mistrzem

0% - spadną



28. Futsaliści Legii w Ekstraklasie

50% - utrzymają się

28% - 3-4. miejsce

11% - zostaną wicemistrzem

10% - zostaną mistrzem

1% - spadną