Szczęśliwego Nowego Roku!

chrisSiekierki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Mistrzostwa Polski , Pucharu Polski i awansu co najmniej do półfinału Pucharu Konfederacji. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dużo zdrówka spokoju siły radości miłości szczęścia I pomyślności! Samych cuownych zwycięstw i sukcesów z naszą ukochaną LEGIĄ WARSZAWA! BAWCIE SIĘ DOBRZE DZISIAJ I PO ZWYCIĘSTWA UKOCHANA NASZA LEGIA WARSZAWA! odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.. Życzę zdrowia i potrójnej korony dla Legii w 2025 roku! Do siego roku! 💥⚽️❤️🤍💚 odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Oby nam się wiodło w Nowym Roku 2025!,najlepiej MP,,ewentualnie PP,to są ambitne,ale realne cele!🙂 odpowiedz

floyd - 3 godziny temu, *.netfala.pl Drogie Legionistki, Drodzy Legioniści,



Życzę Wam zdrowia, byście mogli w czerwcu balować całą noc na Starówce! :)

odpowiedz

gazza - 3 godziny temu, *.inetia.pl Wszystkiego Dobrego w Nowym 2025 Roku dla wszystkich kibiców Legii Warszawa !!!





⚫️🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢

⚫️🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢

⚫️🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢

⚫️🔴🔴🔴🔴⚪️⚪️⚪️⚪️🟢🟢🟢🟢

⚫️

⚫️

⚫️

⚫️

LEGIA WARSZAWA - NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONY KLUB W POLSCE !!! odpowiedz

Piokrus - 3 godziny temu, *.net.pl Wszystkiego Najlepszego w 2025 roku dla całej legijnej społeczności i Naszej Ukochanej Legii. odpowiedz

