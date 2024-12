Croci-Torti: Legia traktuje bardzo poważnie mecze na własnym stadionie

Środa, 11 grudnia 2024 r. 18:19 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Najbliższy mecz będziemy starać się wygrać, zdobyć trzy punkty, zapewnić sobie bezpieczną pozycję i awans do fazy play-off. Wynik meczu zależy także od nastawienia. Mieliśmy czas, by odpocząć. Jesteśmy pewni, że nasi rywale zagrają jutro w najlepszym składzie - mówi przed czwartkowym meczem z Legią trener FC Lugano, Mattia Croci-Torti.









- Mamy ogromny szacunek do Legii. Pokazywała wielokrotnie, że jest silnym zespołem. Legia wygrała w Serbii z FK TSC Baćka Topola 3-0, a my przegraliśmy 1-4. Warszawiacy traktują mecze na własnym stadionie bardzo poważnie. Musimy być przygotowani zarówno fizycznie, jak i psychicznie, bo będzie on niezwykle intensywny. Pokażemy, jak tak naprawdę gra Lugano.



- Nasza gra jest inna. Zostały wprowadzone w nią różne zmiany. Przy wyborze składu musimy pamiętać, na ilu frontach gramy. Zależy nam na rozgrywkach Pucharu Szwajcarii, by zagrać w jego finale.



- Renato Steffen ma zdolność szybkiej regeneracji. Kocha zespół i pokazuje to na boisku. Jego duch wojownika nigdy nas nie zawiódł.