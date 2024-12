Koszykówka

Zapowiedź meczu z Treflem Sopot

Sobota, 14 grudnia 2024 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W niedzielę przez zespołem Legii niezwykle trudne zadanie - wyjazdowy mecz z aktualnym mistrzem Polski, Treflem Sopot, który również w obecnych rozgrywkach celuje w obronę tytułu. Choć w EuroCupie podopiecznym Żana Tabaka nie idzie najlepiej, w Orlen Basket Lidze prezentują się bardzo dobrze. Dla legionistów będzie to bardzo ważny i trudny sprawdzian.



Obie drużyny przystąpią do meczu po występach w europejskich pucharach. Sopocianie mieli jeden dzień odpoczynku więcej po przegranej rywalizacji z Dolomiti Trento (70:82). Legia w środę podejmowała przed własną publicznością niemiecki Bamberg Baskets i musiała radzić sobie w mocno okrojonym składzie. W ENBL nie zagrali Shawn Jones i Kameron McGusty, którzy narzekali na lekkie urazy po meczu z Twardymi Piernikami, a legijny sztab szkoleniowy uznał, że nie ma sensu ryzykować poważniejszych kontuzji przed serią meczów ligowych. Na dodatek w pierwszej połowie starcia z Bambergiem na ból narzekał Mate Vucić, w związku z czym, w drugiej połowie tamtego spotkania legioniści zagrali bez nominalnego środkowego - rolę tę pełnił Dominik Grudziński, który zdecydowanie lepiej czuje się na "czwórce".



Trefl w bardzo mocnych rozgrywkach EuroCupu jeszcze nie wygrał, ale trzeba przyznać, że trzy pierwsze mecze zagrał na bardzo przyzwoitym poziomie i w każdym z nich byli bliscy końcowego sukcesu. W lidze sopocianie radzą sobie znacznie lepiej i jak dotąd przegrali dwa mecze. Pierwsza porażka miała miejsce w domowym meczu z bardzo dobrze dysponowanym Anwilem - na początku listopada Trefl przegrał 93:108, a w ostatni weekend po dwóch dogrywkach uległ Startowi w Lublinie 121:122. W końcówce tego ostatniego meczu, kiedy za faule spadli Schenk (przewinienia techniczne), Zyskowski, Johnson, Alleyne, Van Vliet i Weathers, trener Trefla nie miał już właściwie żadnego pola manewru.



W Sopocie w trakcie sezonu dokonano paru ruchów kadrowych. Najpierw w drugiej połowie listopada zespół opuścił jeden z najlepszych graczy klubu - Tarik Phillip (śr. 13.4 pkt., 42.9% za 3 i 4.0 as.), który został wykupiony przez izraelski Hapoel Jerozolima. Z kolei z Treyem McGowensem III rozwiązano umowę za porozumieniem stron, bowiem gracz nie prezentował się tak, jak oczekiwał od niego sztab klubu z Trójmiasta. Pod koniec listopada zakontraktowano gracza z przeszłością w NBA - Nicka Johnsona, który ma na swoim koncie m.in. 37 występów w Houston Rockets. Ostatnio występował we francuskiej ekstraklasie, w Cholet Basket. Wejście do drużyny miał naprawdę przyzwoite - w dwóch meczach OBL zaliczył 14.5 pkt. i 4.5 as. Sprowadzono także 23-letniego rzucającego obrońcę, Nahiema Alleyne'a, który pod NCAA (Virginia Tech), obecny sezon rozpoczął w greckim AEK-u Ateny, z którym występował w Lidze Mistrzów. W dwóch meczach w klubie z Sopotu zagrał średnio 30,5 min., zdobywając 8.5 pkt., a z nim na parkiecie zespół miał bardzo przyzwoity bilans.



Najlepszym strzelcem zespołu jest dobrze znany już z poprzedniego sezonu Aaron Best, zdobywający 16.8 pkt., który trafia aż 48.6% rzutów za 3. Siłą Trefla jest z pewnością zgranie, co zapewnie fakt, że w klubie pozostało stosunkowo dużo graczy z poprzedniego sezonu - Jakub Schenk (śr. 13.8 pkt. i 5.8 as.), Jarosław Zyskowski (śr. 14.3 pkt., 45.9% za 3), Andy Van Vliet (śr. 8.8 pkt., 4.5 zb. i 50.0% za 3), Mikołaj Witliński (śr. 5.1 pkt., 2.8 zb.), czy Geoffrey Groselle (śr. 10.7 pkt. i 6.4 zb.). Na pozycje 3/4 sprowadzono Marcusa Weathersa, który w Europie występował w tureckiej II lidze (w Ankaragucu) oraz Czarnogórze (Mornar-Barsko zlato).



Drugi w tabeli OBL Trefl dysponuje przede wszystkim świetną ofensywą, którą trudno będzie zatrzymać. Zespół zdobywa średnio 93.7 punktu na mecz. Legioniści będą musieli zagrać w pełni skoncentrowani od pierwszej do ostatniej minuty, by walczyć o wygraną w Ergo Arenie.



W minionym sezonie legioniści przegrali oba mecze ligowe z Treflem, wygrali jedynie w półfinale Pucharu Polski w Sosnowcu (+15). Zeszłoroczne spotkanie w Ergo Arenie, rozgrywane było w obecności ok. 8 tysięcy kibiców, którzy zaproszeni zostali z całych Kaszub, a mecz w II połowie został przerwany na ok. 20 minut po tym, jak doszło do awarii zegara na jednym koszu. Rok wcześniej Legia wygrała oba mecze z Treflem, w tym wyjazdowe spotkanie 80:70. W Sopocie wygraliśmy także w marcu 2021 roku - wówczas (ze względu na obostrzenia Covidowe i brak publiczności) spotkanie rozegrane zostało w sali treningowej Ergo Areny.



Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30 w trójmiejskiej Ergo Arenie. Transmisję można obejrzeć w Polsacie Sport 2. Bilety na to wydarzenie kupować można TUTAJ.



TREFL SOPOT

Liczba wygranych/porażek: 7-2

Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 93,7 / 86,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 50,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 41,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 78,0%



Skład: Nicholas Johnson, Jakub Schenk, Igor Wadowski (rozgrywający), Nahiem Alleyne, Aaron Best, Wiktor Jaszczerski (rzucający), Marcus Weathers, Wojciech Czerlonko, Bartosz Jankowski, Jarosław Zyskowski (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Andy Van Vliet, Mikołaj Witliński (środkowi).

trener: Žan Tabak, as. Felix Alonso, Radosław Soja



Najwięcej punktów: Aaron Best 134 (śr. 16.8), Nicholas Johnson 29 (14.5), Jarosław Zyskowski 129 (14.3), Jakub Schenk 124 (13.8).



Przewidywana wyjściowa piątka: Jakub Schenk, Aaron Best, Jarosław Zyskowski, Marcus Weathers, Geoffrey Groselle.



Wyniki: Arka (w, 89:97), Spójnia (d, 83:78), Śląsk (w, 72:87), Stal (d, 96:81), King (w, 96:99), Anwil (d, 93:108), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 92:68), Twarde Pierniki (d, 75:68), Start (w, 122:121).

EuroCup: ratiopharm Ulm (d, 93:96), Dolomiti Trento (w, 84:78), Joventut Badalona (d, 73:78), Buducnost Podgorica (w, 92:83), Wolves Wilno (d, 92:99), Bahcesehir Stambuł (w, 79:67), Besiktas Stambuł (d, 79:100), Hapoel Tel Awiw (d, 64:93), Gran Canaria (w, 84:58), ratiopharm Ulm (w, 83:69), Dolomiti Trento (d, 70:82).



Ostatnie mecze obu drużyn:

09.03.2024 Legia Warszawa 70:85 Trefl Sopot

17.02.2024 Legia Warszawa 96:81 Trefl Sopot (Sosnowiec, półfinał PP)

11.11.2023 Trefl Sopot 77:69 Legia Warszawa

16.04.2023 Trefl Sopot 70:80 Legia Warszawa

15.12.2022 Legia Warszawa 79:71 Trefl Sopot

13.04.2022 Legia Warszawa pd. 104:109 Trefl Sopot

18.12.2021 Trefl Sopot 85:70 Legia Warszawa

05.03.2021 Trefl Sopot 74:81 Legia Warszawa

12.02.2021 Legia Warszawa 56:92 Trefl Sopot (Lublin, ćwierćfinał PP)

05.11.2020 Legia Warszawa 78:72 Trefl Sopot

05.12.2019 Legia Warszawa 71:92 Trefl Sopot

02.03.2019 Legia Warszawa 75:58 Trefl Sopot

03.11.2018 Trefl Sopot 86:92 Legia Warszawa

17.03.2018 Legia Warszawa 63:87 Trefl Sopot

13.12.2017 Trefl Sopot 82:75 Legia Warszawa



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 10-6

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 5-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,1 / 79,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 37,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,0%



Skład: Andrzej Pluta, Jawun Evans, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), Mate Vucić, Shawn Jones, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 189 (śr. 21,0), Andrzej Pluta 105 (11,7), Mate Vucić 85 (9,4), Michał Kolenda 83 (9,2).



Przewidywana wyjściowa piątka: Jawun Evans, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87).



Termin meczu: niedziela, 15 grudnia 2024 roku, g. 17:30

Adres hali: Sopot, ul. Plac Dwóch Miast 1 (Ergo Arena)

Ceny biletów: 30, 35, 39 i 45 zł (ulgowe) oraz 40, 45, 47, 55, 150 i 200 zł (normalne)

Pojemność hali: 11 409 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 2