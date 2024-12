PZPN i Ekstraklasa będą szkolić kluby

Niedziela, 15 grudnia 2024 r. 10:00 źródło: Legionisci.com

Podczas dorocznego spotkania klubów Ekstraklasy podpisano list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej, Ekstraklasą SA, Pierwszą Ligą Piłkarską oraz firmą Double Pass. Wspólny projekt, który opiera się na trzech kluczowych filarach – audycie i certyfikacji klubów, szkoleniach dla kadry zarządzającej oraz adaptacji sprawdzonego programu Double Pass – ma na celu podniesienie poziomu szkolenia, organizacji akademii klubowych oraz wsparcia klubów w rozwoju talentów, w szczególności przy przejściu młodych zawodników z drużyn juniorskich do pierwszych zespołów.









– Współpraca Ekstraklasy i 1. Ligi z Double Pass to kolejny krok, który ma wspierać rozwój polskiego futbolu w zakresie kształcenia młodych piłkarskich talentów i skutecznego wprowadzania ich do pierwszych drużyn. Od lat na poziomie PZPN, lig oraz klubów wdrażamy rozwiązania, które wzmacniają poziom szkolenia i motywują kluby do stawiania na młodych zawodników. Bardzo liczymy, że z programem Double Pass proces szkoleniowy będzie jeszcze bardziej efektywny, co pokazały przykłady nie tylko z innych lig, ale też polskich klubów, które już korzystały z tych rozwiązań – mówi Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.



Projekt zaplanowano na okres czterech lat. Realizacja projektu ma na celu wprowadzenie szeregu istotnych usprawnień w szkoleniu młodych piłkarzy. Jednym z priorytetów jest dążenie do podniesienia standardów organizacyjnych i licencyjnych w klubach, co umożliwi bardziej efektywne zarządzanie strukturami sportowymi. Ponadto projekt zakłada wsparcie w kształceniu wykwalifikowanej kadry odpowiedzialnej za rozwój młodych zawodników, w tym dyrektorów sportowych oraz liderów akademii piłkarskich.