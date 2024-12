Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - FC Lugano przeprowadzi stacja Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek spotkania o godz. 18:45. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - LUGANO FORTUNA:

Komentarze (55)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Jimi70 - 8 minut temu, *.orange.pl Dziś za mało jakości, 1 bramką Celhaka, następnie Kobylak jak zwykle wypluwa przed siebie a przy braku asekuracji 2 gol, do tego Gual, Luquinhas i Kun dużo strat. odpowiedz

Butinio - 9 minut temu, *.orange.pl 💩💩💩💩👎GUAL👎💩💩💩💩 i do tego 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 odpowiedz

Maro - 10 minut temu, *.chello.pl LEGII Gratuluję Kobylaka .Szkoła Malarza zero gry nad przedpolem odpowiedz

Zawsze - 15 minut temu, *.204.218 mam nadzieje ze ot był ostatni mecz ciołka, Czelaki w Legii.

piłkaz widmo, strach w oczach.



Dajcie na mecz ze Szwedami polskiego juniora lub kogoś innego. to jest dramt co ten frajer wyrabia przez pond 50 meczów w Legii odpowiedz

Antek - 27 minut temu, *.. Wszołek zapaśnik odpowiedz

Antek - 35 minut temu, *.. Ten w podciągniętych gaciach same miny odpowiedz

123i4 - 37 minut temu, *.chello.pl Frajerstwo i nic więcej. odpowiedz

RafaL Tarczyn - 40 minut temu, *.centertel.pl Celhaka godnie zastąpił Augustyniaka. Brawo! odpowiedz

lol - 40 minut temu, *.. troche lepsza druzyna i bęcki. Gual nie pasuje do Legii !!!!!! odpowiedz

Ronaldo - 41 minut temu, *.myvzw.com Szkoda…Niestety bez dwóch kluczowych zawodników nie było nas stać na więcej. Lugano zdecydowanie do ogrania. Nie ma kim postraszyć z ławki i to jest głębszy problem. Jeszcze Kapustka żółta kartka…Słaby mecz Legii

odpowiedz

Yaro - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl Mecz śpię.. lił trener nietrafionymi i zbyt późnymi zmianami. odpowiedz

Matek - 45 minut temu, *.proneteus.pl Wakacjami żyją !!! Brak ambicji !! Żenada ! odpowiedz

Simon - 46 minut temu, *.play-internet.pl Tego ogladac się nie da, niby punktów dużo ale same mecze sa ciężkie do ogladania odpowiedz

bzura7 - 50 minut temu, *.play-internet.pl Daremne dziady, brak słów

odpowiedz

Jerry - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl Odkąd Malarz jest trenerem bramkarzy to który by nie bronił to nie łapie tylko wypluwa. odpowiedz

Jimi70 - 54 minuty temu, *.play-internet.pl Niestety jakość po stronie Lugano, u nas dużo wysiłku ale i dużo strat, szkoda odpowiedz

BuLi - 55 minut temu, *.inetia.pl Q...a. Zróbcie normalną stronę. Czytać się tego nie da. Jaki to ma cel ? Na reklamy ? odpowiedz

Syn Trenera - 55 minut temu, *.play-internet.pl Teraz w papę od Szwedów i wypadamy poza 8 tam oczywiście fart w losowaniu w papę.... na mistrza szans nie ma.....ale faja zostaję na zimę razem.z Zielińskim mocują ekipę i na wiosnę zostajemy z niczym.ZMIAN faja śledź Zieliński out....Po to przywrócił Nsame żeby grać Pekhartem i alfalfa. odpowiedz

Jrzk - 55 minut temu, *.orange.pl Zdecydowanie najtrudniejszy przeciwnik jak do tej pory. odpowiedz

Exit - 58 minut temu, *.99.103 I oczywiscie - jak padla bramka na 1:2? Kun faul, rzut wolny i gol. Szkoda gadac. odpowiedz

Tot - 58 minut temu, *.centertel.pl Kobylak... ktora to juz pilka odbita przed siebie a nie zlapana lub wybita do boku? Bramkaza na spokoj z tylu z tego chlopaka nie bedzie, z Tobiasza zreszta tez odpowiedz

Var - 59 minut temu, *.plus.pl Spalony jak ch....j odpowiedz

KowaL - 59 minut temu, *.vectranet.pl Oprócz Wszołka i japończyka reszta to dno…wracają na właściwe tory… odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.chello.pl Przerażająca liczba strat piłki w bezsensownych kiwkach. odpowiedz

Fan Kacpera - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Patrząc na to jak bardzo pod górkę ma ten nieszczęśliwy napadzior Gual to ręce opadają jego jak nie nabija piłka to nic mu nie wychodzi . odpowiedz

Exit - 1 godzinę temu, *.99.103 W Mielcu w doliczonym czasie Kun prokuruje rzut rozny i tracimy bramke, z Lugano sytuacja z niczego - Kun interweniuje na rzut rozny i tracimy bramke.



Serio, ten przy calej sympatii - bezpieczniej (z punktu widzenia wyniku) byloby zagrac Vinagre na srodkach przeciwbólowych niz Kunem w pelni zdrowia.



Albo kupimy kogos solidnego do rywalizacji na lewej obronie, albo zacznijmy tam ogrywac mlodych bo z Kunem nawet jako zmiennikiem to droga donikad. Przy calym szacunku za ambicje - ten zawodnik wyzej swojego slabego poziomu juz nie podskoczy, nie ma ani warunkow fizycznych, ani techniki na nowoczesne granie. odpowiedz

Tomekkk - 45 minut temu, *.orange.pl @Exit: Kun to nie jest zawodnik na miarę Legii, a tym bardziej europejskich pucharów. odpowiedz

Tym - 1 godzinę temu, *.geckonet.pl To co zrobił kapuadi przy bramce to masakra widzi że gość biegnie do piłki a on sobie stoi masakra odpowiedz

Zaniepokojony - 24 minuty temu, *.17.255 @aTym : ten Celaka tak samo piłką "zainteresowany"👎 pozbyć się jak najszybciej!! odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl kiedy bym powiedzial ze nie wygramy bo w rankingu uefa dogonimy szwajcarow, a polska przeciez nie moze miec tylu klubow w pucharach.

Ale teraz po odlaczeniu rosji od europy kto wie....

jednak obstawiam brak zwyciestwa dzis, bo coß podejrzane to niekrycie tego napastnika lugano przy golu dla nich...🤔 odpowiedz

Adson 78 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Super 💪🇵🇱 Pięknie ❤️🤍💚🖤Nasza Legenda 😪[*] odpowiedz

PrzemoSochaczew - 1 godzinę temu, *.orange.pl https://strims.in/ odpowiedz

Celullit - 1 godzinę temu, *.net.pl Celhaka - najsłabsze ogniwo👎 odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Cielaka to jednak cielak a nie pilkarz. Zawalil krycie na 1-1 a w koncowce frajersko stracil pilke. Poszla kontra ale na szczescie strzal byl tak slaby jakby to strzelam sam Gual. Cielak. odpowiedz

grzesiek - 36 minut temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: to niestety kapuadi zawalil chyba odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.netfala.pl i co pierwszy powazny przeciwnik po lachu i nie isniejemy.... faja to amator nie trener faja zielinski sledz out odpowiedz

Leon - 28 minut temu, *.tpnet.pl @Trener Bramkarzy: Głupcze 2 podstawowych zawodników nie grało, słaba ławka to wina trenera? odpowiedz

As - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brawo panie Jurgen Celhaka kolejny mecz zawalisz chłopie. Pierwsza bramka stracona jak amatorzy !!!!! odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ma ktoś linka please

odpowiedz

Zico - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Lukinia za tą sytuację ocena 1 inna sytuacja mi się wrzuciła w oczy to co wszołek blokował to kun był na środku boiska masakra co ten gość wyprawiona w środku boiska i w ogóle w naszej drużynie odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Cos mam przeczucie ze dzis bedzie komfortowe zwyciestwo. Moze nie latwe, ale komfortowe.

Powodzenia Legio! odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Piekne uczczenie sp Pana Lucjana. You were always on my mind.... Powiem tak, Always in our thoughts...

Panie Lucjanie, mam nadzieje ze Legia dzisiaj przysposobi Panu sporo radosci i dumy! odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com O rany, polowa jedenastki Lugano to al-qaida... odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.play-internet.pl To po to faja Nsame przywrócił do skladuvzwby go na ławkę nie wziąć żenada roku....jesteś zwykłym małym czlowieczkiem...karma wraca faja kogo wystawisz jak trzeba będzie gonić wynik dziada pekharta czy alfalfe.... odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 Taki ważny mecz a wychodzimy w 8 na 11. Dramat!! odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl .......................... Kobylak ........................

Pankov ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Barcia

............... Kapustka ... Morishita ..............

Wszołek .......... Luquinhas .......... Alfarela

......................... Gual ..............................

LEGIA Mistrz !💪 odpowiedz

Alfik - 4 godziny temu, *.centertel.pl Gdzie w internecie można oglądać ten mecz? odpowiedz

Jp - 3 godziny temu, *.plus.pl @Alfik: przecież masz napisane w wiadomości odpowiedz

Predator - 3 godziny temu, *.com.pl @Alfik:

Na Polsat box go odpowiedz

Zaniepokojony - 2 godziny temu, *.166.231 @Alfik: strims kropka in 👍 odpowiedz

Legia Pany - 2 godziny temu, *.chello.pl @Alfik: polecam strims in i wpisać LEGIA LUGANO odpowiedz

Eddie - 2 godziny temu, *.chello.pl @Alfik:

na strims.in odpowiedz

Borsi77 - 2 godziny temu, *.com.pl @Alfik: Na stronie Polsatu albo spróbuj

na strims.in odpowiedz

Marianek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Alfik: strims.in odpowiedz

Adson 78 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Alfik: jak masz strona to na Polsat go itp

odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.