Konferencja

Croci-Torti: Wygrana dodała nam wiary

Czwartek, 12 grudnia 2024 r. 21:18 Fumen, źródło: Legionisci.com

Mattia Croci-Torti (trener FC Lugano): Na pewno dużą rolę odgrywa, to z kim gramy i przy jakiej atmosferze. Dziś szybko musieliśmy zmierzyć się ze stratą bramki. W takiej sytuacji potrzebna jest nie tylko dobra taktyka, technika, ale również silna psychika. I zespół sobie poradził.



Pierwszy gol padł dlatego, że przegapiliśmy proste podanie. Jednak nie zapominajmy, z kim graliśmy. Taktycznie graliśmy za płasko przez co byliśmy zaskakiwani w środku pola. Jednak pod koniec pierwszej połowy Mattia Battoni doprowadził do remisu i to my zaskoczyliśmy Legię. Generalnie można mieć taktykę, nastawienie, ale też trzeba dostosować się do wydarzeń na boisku. To był szybki mecz, Legia stosowała pressing, z jakim nie spotykamy się na krajowym podwórku.



Chcieliśmy wrócić do domu co najmniej z remisem. Ostatecznie wygraliśmy i to jest szalenie ważne dla klubu, dla miasta. Jednak mimo zwycięstwa jestem skoncentrowany. Nie odpuszczamy, bo za tydzień czeka nas trudne spotkanie, z mocnym rywalem. Jednak to zwycięstwo dodaje nam wiary w siebie, choć jednocześnie twardo stąpamy po ziemi.