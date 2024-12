Pierwsza pucharowa przegrana

Sędziowie

Główny: Juan Martínez Munuera (Hiszpania)

Asystent: Iker De Francisco Grijalba (Hiszpania)

Asystent: Ivan Masso Granado (Hiszpania)

Techniczny: Mario Melero Lopez (Hiszpania)

VAR: José Luis Munuera (Hiszpania)

AVAR: Adrian Cordero (Hiszpania)



Pogoda:

Temperatura 1°C

Ciśnienie 1028 hPa

Wilgotność 86%



lucho_83 - 9 minut temu, *.centertel.pl Wygrał zespół zdecydowanie lepszy. Od początku mieli mecz pod kontrolą (jeden kontrakt Nam wyszedł). Przed początkiem 12 pkt wziąłbym w ciemno, ale jeszcze jest 1 mecz - minimum remis można w Sztokholmie wywalczyć! odpowiedz

lopezzz - 9 minut temu, *.net.pl O ile pomoc i atak jest ok , to już obrona to tragedia.

Celhaka stoi - obok niego napastnik który bez problemu srzel gola z głowki...

Co robi Celhaka - nic - stoi... odpowiedz

Fan Kacpera - 11 minut temu, *.play-internet.pl #oddam Gual w dobre ręce

Przepraszam

#oddam Gusla czyje kolwiek ręce

Byle jak najdalej z Legii

Jak ten napadzior ma pod górkę na boisku to żal na to patrzeć dosłownie.

odpowiedz

Legionista - 12 minut temu, *.net.pl Odpie.... się od trenera kim miał grać może mioduskim zielińskim mozyrkiem ogarnijcie się odpowiedz

Dedi - 13 minut temu, *.plus.pl Bez Pankova, Vinagre , Kapustki i Augusta na Szwedów... A ogórki to przecież nie są i też grają o coś, zobaczycie.. jeszcze feio nam zapewni 1/16 zamiast 1/8. Nie widziałem dziś jakości, nasi chyba myśleli że jak ograliśmy ŁKS i Zagłębie potęgi to z Lugano się samo wygra. Słaby mecz.. Gual dobry jest na Polską ligę co najwyzej. odpowiedz

grev - 15 minut temu, *.inetia.pl I cały czas będę twierdził, że z ludźmi pokroju Kuna, Celhaki, Chodyny, Guala to my nic nie zwojujemy. Kołderka króciutka. odpowiedz

Fan Kacpera - 16 minut temu, *.play-internet.pl Jaki ten Gual jest kur... NIESZCZĘŚLIWY gość jego jak piłka nie nabije to ta miernota tylko ręce rozkłada i spodenki podwija.

Oddać go w prezencie na gwiazdke do Białegostoku niech się tam martwią. odpowiedz

Urs72 - 17 minut temu, *.autocom.pl Nic nie trwa wiecznie pozdro odpowiedz

Zaniepokojny - 19 minut temu, *.167.11 Bramkarza potrzeba na już i napadziora. odpowiedz

Aqq - 19 minut temu, *.media.pl Najgorsze jest to, że teraz osłabiona Legia pojedzie do Sztokholmu. Wynik jest łatwy do przewidzenia i to 12-14 miejsce które finalnie będzie będzie traktowane jako wielka klęska. Przed startem fazy ligowej 12 punktów każdy brałby w ciemno. Szkoda bo przy remisie dziś niemal na 100% byłby awans do 1/8. odpowiedz

Wyrwikufel - 20 minut temu, *.. Słaba gra i słaby wynik. Legia nie ma jakościowych zmienników. Cielak i Kun nie zastąpili Augustyniaka i Vinagre. Przyjechał zespół poukładany, dobrze zorganizowany i Legia nie miała argumentów. Teraz tylko wygrana w Sztokholmie da awans do 1/8. Tam będziemy grać bez Vinagre, Augustyniaka, Kapustki. Widzę ciemność, ciemność widzę… ☹️ odpowiedz

Szkoda - 20 minut temu, *.chello.pl Kapuadi zawala kolejny mecz odpowiedz

Kobra - 22 minuty temu, *.36.72 Marek Krótkoporty rozegrał fenomenalne zawody... Ręce same składały się do oklasków. 👏 odpowiedz

Obcy - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl Lugano pokazało nam miejsce w Europie. Średnio ogarnięta drużyna. Kultura gry, panowanie nad piłką itp. można jedynie pozazdrościć. odpowiedz

Zlb - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl Chyba już czas najwyższy powiedzieć że Kobylak jest TRAGICZNY!!! Gual już nie wiem który mecz tak kombinuje że...płakać się chce!!!No tyle na temat tych Panów i jedziemy dalej!!!Legia Mistrz!!! odpowiedz

grzesiek - 25 minut temu, *.centertel.pl jak pojawila sie szansa przeskoczenia szwajcarow w rankingu, to musieli umoczyć. Standard.🤬 odpowiedz

Martinez - 26 minut temu, *.t-mobile.pl Kobyła znowu wypluł piłkę. I znowu straciliśmy z tego gola.

Typ nadaje się do rezerw.

Stojanow w defensywie, czyli jak w ekstraklasie, stoją i patrzą, jak gole wpadają. Kapuadi już chyba myślami w Serie A? Celhaka nie ten rozmiar kapelusza.

Ech, szkoda. Frajerska porażka. odpowiedz

Pit - 26 minut temu, *.net.pl Żenada i wstyd. Przegrali z bardzo słabą drużyną. Stali i czekali aż mecz się sam wygra. Pierwszy transfer to zakup dobrego bramkarza. Ci co są to nadają się max. do 3 ligi. Pan Malarz odpowiedzialny za bramkarzy niestety nie spełnił oczekiwań . Czas na zmianę. odpowiedz

Slaweczek - 27 minut temu, *.chello.pl Nie ma co się smucić. Mamy pół bramkarza, ćwierć obrony i ZERO napastnika. To i tak jest nieźle. odpowiedz

Lolo - 28 minut temu, *.plus.pl Pokazali miejsce w szeregu! O klasę lepsi! Pankov debil! Takie gwiazdy mamy! odpowiedz

Legionista - 28 minut temu, *.net.pl W szwecji baty i ósemka idzie się je ... gwiazdy się znalazły kapuadi na wylocie i pankov do psychologa kun celhaka zakaz gry w pierwszej drużynie chodyna i pekhart to samo👎🕯







odpowiedz

lol - 28 minut temu, *.. Gual out z Legii - kompletnioe nie pasuje do druzyny !!! Balon był juz tak nadmuchany ze dzisiaj trochę bardziej poukładana druzyna pokazała Legii miejsce w szeregu odpowiedz

Pjoter - 28 minut temu, *.play-internet.pl 😡🤬 odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 29 minut temu, *.orange.pl Byleby nie przeszkodziło to w awansie z pierwszej,,ósemki"... odpowiedz

xxx - 29 minut temu, *.play-internet.pl krótka ławka przesądziła.

Zmiennicy nie dali rady.



Augustyniak i Vinagre to podstawa.

Teraz jeszcze bez Pankowa także kolejny mecz bedzie w plecy z taka grą.



A Gual dla mnie ławka za to co on gra to jest kryminał.

wolałbym Majchrzaka zobaczyć.

Mam nadzieje że go legia sprzeda.w tym oknie

odpowiedz

Sum - 29 minut temu, *.t-mobile.pl Słabo, słabiutko. Ten mecz obnażył całą mizerię naszej kadry. No, ale gramy dalej. Trzeba walczyć. Wszystko co mamy i tak jest ponad stan. odpowiedz

Simon - 29 minut temu, *.vectranet.pl Dwie zmiany ,tylko dwie zmiany z taką gra ,słaby trener i cały sztab, niby punktów trochę zdobytych ale gry Legii nie da się oglądać odpowiedz

Szpic - 29 minut temu, *.chello.pl Ten mecz pokazał niezbicie czym dysponuje Legia (a raczej czego nie ma). Brak tzw. kultury gry z piłką, mnóstwo bezsensownych strat i niecelnych zagrań,.Okazuje się że obrona jednak nie jest w stanie niczego obronić, a i bramkarza nie ma. O ławce rezerwowych nic pozytywnego nie da się powiedzieć. Dla mnie dzisiejszy mecz to lustrzane odbicie nieudolności dyrektora sportowego i skautingu. Zwyczajnie nie ma ludzi do sensownego grania. odpowiedz

robert szenfeld - 29 minut temu, *.t-mobile.pl Coś cicho siedzą krytycy Kacpra ... takiej melepety na bramce w Legii dawno nie było. Może ten chłopak po prostu nie widzi ??? O Gualu nie wspominam .. odpowiedz

Wolfik - 30 minut temu, *.chello.pl Niestety słusznie obawiałem się tego spotkania, chociaż wynik końcowy wcale nie musiał (i nie powinien) tak wyglądać. Moim zdaniem zaważył błąd przy rzucie różnym pod koniec 1-ej połowy. To nie pierwszy taki bład.



Mamy juz mocno zdziesiątkowaną kadrę a jakościowych zmienników brak. W Szwecji będzie mega ciężko cokolwiek ugrać 😟. odpowiedz

Exit - 30 minut temu, *.99.103 Nie ma na swiecie druzyny, ktora bedzie wygrywac bez konca. Szkoda porazki, zwlaszcza po dwoch stalych fragmentach. Ten mecz pokazal ile dla Legii znaczy taki zawodnik jak Vinagre - dzis na jego pozycji gral Kun i co? Obie bramki padly po jego interwencjach (najpierw sprokurowany rzut rozny, pozniej faul na rzut wolny). Srodek pola bez Augustyniaka tez zupelnie bezpłciowy. Awans do 1/8 i tak powinien byc, jednak zima potrzeba na gwalt co najmniej dwoch solidnych transferow - porzadnego napastnika plus kogos do realnej konkurencji z Rubenem na lewej obronie bo Kun to jest zawodnik na I lige albo co najwyzej zespoly pokroju Puszczy czy Korony, a nie na europejskie puchary. odpowiedz

Redi - 31 minut temu, *.play-internet.pl Nie chcę się pastwić, ale jeden remis z Jagiellonia i wygrana z Betisem to za mało jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie mecze z mocniejszymi i lepiej poukładanymi drużynami... odpowiedz

Krzeszczu - 33 minuty temu, *.bredband2.com No coz, kiedys porazka musiala przyjsc. Bardzo szkoda ze akurat dzisiaj. Ale Lugano bylo dzis druzyna lepsza. Faja powie pewnie cos zupelnie innego... odpowiedz

k(L)ubowicz - 33 minuty temu, *.chello.pl Wygrali z ogórami z Topoli i Nikozji i koniec. Bez celnych strzałów to nawet w amatorskiej lidze się nie wygra. Za tydzień też porażka i na wiosnę to 1/16. Takie mecze doskonale pokazują w jakim miejscu jest polska liga odpowiedz

Toni - 33 minuty temu, *.play-internet.pl No to pożegnali Pana Lucjana .... Bak niestety pusty , zero energii , wypadło dwóch podstawowych piłkarzy i kiepsko to wygląda... Potrzebne są transfery solidne L szkoda wielkiej szansy odpowiedz

Wachu - 34 minuty temu, *.chello.pl No cóż. Porażka przyszła. Jedyne co sądzę, to fakt że jednak ten Gual to drewniak totalny. Chyba każdy widzi, że od kilku meczy gość ma problem z opanowaniem piłki. Napastnik potrzebny i to bez gadania odpowiedz

Dd - 34 minuty temu, *.. Z ręcznikiem w bramce za chwilę odjedzie nam liga i przepieprzymy świetny start w pucharach.

Pierwsza bramka przyspawany do linii jak piłka leci na 4 metr.

Druga bramka to już standard, wypluwa piłkę pod nogi rywala.

Czy nie ma nikogo kto broniłby lepiej niż ten łamaga? odpowiedz

Fan Kacpera - 8 minut temu, *.play-internet.pl @Dd: A z Kacprem w bramce było lepiej?????

Dobry chłopak śpiewa na wyjazdy jeździ ławka to dobre wyjście dla niego i dla drużyny odpowiedz

Legionista - 34 minuty temu, *.net.pl Tragedia polowa do wyj .. w zimie👎 odpowiedz

Maik83 - 35 minut temu, *.centertel.pl Trochę poważniejszy rywal i w łeb w Szwecji też przegrają za krótka kołdra odpowiedz

Tadek - 36 minut temu, *.play-internet.pl Bardzo słaby mecz, zasłużona porażka że słabym Lugano. Po co wszedł Pekhart? Już lepiej jakby wszedł Nsame. odpowiedz

Andre as - 8 minut temu, *.play-internet.pl @Tadek: rywal ie słaby. Wiedział co ma grać I to robił. I kultura gry po stronie rywali. A tracimy piłki co chwilę i bramki też. odpowiedz

Bombardo - 36 minut temu, *.scw.cloud Przy pierwszej bramce brak Augustyniaka aż nadto zauważalny, na pewno by poszedł do tego dośrodkowania, podczas gdy Celhaka stał jak na weselu odpowiedz

RafaL Tarczyn - 37 minut temu, *.centertel.pl Celhaka godnie zastąpił Augustyniaka. Brawo! odpowiedz

Banan - 37 minut temu, *.. Nie istnieli 😂 Lugano lepsze. odpowiedz

Mateusz z Gór - 38 minut temu, *.orange.pl Zwolnić trenera. Kolejna weryfikacja. Pół składu do wymiany. Zieliński out! Tego się nie dało oglądać. Dziecinne błędy. Zero ambicji. Wpisujcie miasta!!! odpowiedz

#FajoOut - 38 minut temu, *.99.237 Deklasacja. Fajo OUT! odpowiedz

Byniu - 39 minut temu, *.vectranet.pl Szkoda ale to musiało kiedyś się stać. Lepiej teraz niż w fazie pucharowej. Poza tym mecz pokazuje ,że Legia potrzebuje wielu wartościowych wzmocnień na kilku pozycjach. odpowiedz

Szkoda nawet gadać - 39 minut temu, *.play-internet.pl No to nasze gwiazdeczki upamiętniły Brychczego odpowiedz

