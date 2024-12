Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z FC Lugano

Sobota, 14 grudnia 2024 r. 22:05 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższe noty za mecz z FC Lugano otrzymali Ryoya Morishita i Paweł Wszołek. Ich występ oceniliście na 3,4 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy otrzymali niskie noty, a najniższa trafiła do Tomasa Pekharta - 1,8. W sumie oceniało 759 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,4.









Morishita - 3,4 (3,404)

Wszołek - 3,4 (3,397)

Kobylak - 2,7

Kapustka - 2,6

Kapuadi - 2,4

Pankov - 2,4

Kun - 2,3

Chodyna - 2,2

Barcia - 2,1

Luquinhas - 2,0

Celhaka - 1,9

Gual - 1,9

Pekhart - 1,8