Przybyłko: Polscy kibice są wspaniali

Środa, 11 grudnia 2024 r. 18:19 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- To będzie dla mnie bardzo interesujący mecz. Nigdy nie grałem jeszcze meczu w Polsce przeciwko polskiemu klubowi, tylko w reprezentacji. Cieszę się na atmosferę, bo polscy kibice są wspaniali. Chcę jak najlepiej pomóc drużynie w dążeniu do zwycięstwa i nie mogę się już doczekać - mówi przed meczem z Legią napastnik FC Lugano, Kacper Przybyłko.









- Oczywiście, nie kibicuję Legii. To będzie ciężki mecz, ale będziemy dobrze przygotowani, jak zawsze. Znamy atmosferę stadionu i tak, jak powiedział trener, będziemy musieli być przygotowani fizycznie i psychicznie. Zresztą na wyjeździe zawsze mecz jest ciężki. Jestem pewny, że osiągniemy jutro coś pozytywnego.



- Każdy mecz jest dobry do zdobycia gola. Najważniejszy jest jednak zespół i zwycięstwa. Staram się robić wszystko, by mu pomóc. Nie udało mi się zdobyć gola od września, ale próbuję w każdym meczu. Idzie nam na razie dobrze, więc to jest najważniejsze. Podobnie będzie jutro, jeśli dostanę szansę na grę od pierwszej minuty.



- Były oferty z Legii, tak jak z innych krajów i klubów. Nie chcę jednak o tym teraz myśleć, bo koncentruję się na najbliższym meczu. Jeśli chodzi o przyszłość, to jestem szczęśliwy w Lugano i nie myślę o przeprowadzce. W przeszłości po prostu nie udało się przejść do Legii, nie dogadaliśmy się, ale zawsze miło jest usłyszeć, że taka drużyna interesuje się twoją osobą.