Świąteczna oferta Legiografii - idealny prezent!

Środa, 11 grudnia 2024 r. 17:40 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Michał Wyszyński przygotował dla fanów Legii Warszawa niezwykłą świąteczną niespodziankę! W limitowanej edycji, dostępnej tylko w 30 egzemplarzach, można zakupić książkę „Legiografia" wraz z unikalnym plakatem „Boże Chroń Fanatyków” o wymiarach 140/50 cm.



Ten wyjątkowy zestaw to doskonały pomysł na świąteczny prezent dla wszystkich kibiców.



Plakat został wydrukowany offsetowo, w profesjonalnej warszawskiej drukarni.



Nie czekaj – liczba egzemplarzy jest ograniczona, a oferta obowiązuje tylko do wyczerpania zapasów!



Legiografię z plakatem „Boże Chroń Fanatyków” kupisz tutaj: https://michalwyszynski.com/produkt/legiografia-plakat/



Podaruj sobie lub bliskim coś naprawdę wyjątkowego na te święta!



* * * * *



Legiografia to pierwsza w historii ruchu kibicowskiego Legii Warszawa książka, zawierająca 2000 zdjęć, wykonanych przez fotografa Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa na przełomie ostatnich 25 lat, obejmująca sezony od 1999/2000 do 2023/2024.



Starannie selekcjonowane przez ostatnie 3 lata spośród 70 000 fotografii. Wiele zdjęć „od kuchni”, które do tej pory nie były publikowane, ukazują kibicowski trud fanatyków Legii. To fantastyczny powrót do przeszłości starego stadionu jak i początków nowego, aż do końca sezonu 2023/2024. Wyborne kadry ukazują:



- przygotowywanie opraw meczowych,

- suszenie flag,

- anegdoty i historie,

- akcje patriotyczne,

- protesty,

- dużo palącej się pirotechniki.



Starszym kibicom przypomną się stare, dobre czasy bez kamer na ulicach, natomiast młodsi zobaczą obraz starej Żylety i zmian jakie następowały w ruchu kibicowskim na przełomie ostatnich 25 lat.



Część zysku z książki zostanie przeznaczona na szeroko rozumiane cele kibicowskie pod patronatem SKLW.



ZAMÓW "LEGIOGRAFIĘ"







Dlaczego warto mieć „Legiografię”?



- Unikalne Fotografie: 2000 zdjęć zebranych na 485 stronach. 25 lat pracy fotografa SKLW uwiecznione na papierze – niesamowite momenty z życia Żylety, których nie znajdziesz nigdzie indziej.



- Historia Kibiców: Przeżyj jeszcze raz ważne chwile na Żylecie, zobacz jak zmieniała się atmosfera, moda i styl kibicowania przez lata, poznaj historie powstawania wielu flag i opraw meczowych.



- Idealny Prezent: Doskonały wybór na prezent dla każdego kibica Legii Warszawa – niezapomniana lektura i piękna pamiątka.



- Ekskluzywne Wydanie: Książka wydana w wysokiej jakości, z dbałością o każdy detal, by w pełni oddać ducha i emocje stadionowych chwil.



Nie przegap okazji, by stać się częścią tej niezwykłej historii.



To pierwsza tego typu publikacja, która skupia się na życiu kibiców i fotografowaniu trybun. To album, który przenosi czytelnika w sam środek młyna Legionistów. Dzięki niemu poczujesz atmosferę stadionu i przeżyjesz najważniejsze momenty ostatnich 25 lat Żylety. Odwiedzisz m.in. miejsca pamięci narodowej w Warszawie i podejrzysz jak kibicuje holenderski Den Haag.



W ciągu tego ćwierćwiecza, Legia aż 21 razy stanęła na podium, trzy razy zajęła czwarte miejsce, a raz dziesiąte. Tym osiągnięciom towarzyszyły oprawy najlepszych Ultrasów w Polsce, które zawsze przyciągają uwagę i budzą emocje. W tej publikacji znajdziesz wiele z nich, jak i mnóstwo przełomowych momentów z życia kibica ostatnich 25 lat: od starej Żylety po wypełniony po brzegi nowy stadion, czasy pandemii, Ligi Mistrzów i fety mistrzowskie.



Legiografia to hołd dla wszystkich kibiców Legii, których nieustanne wsparcie i zaangażowanie są duszą tego klubu.



„Legia to My”- mówią o sobie kibice z Żylety i ta książka jest właśnie o tym.



Autor jest jedynym posiadaczem wielu wyjątkowych kadrów, jego zdjęcia stały się nieodłącznym elementem historii Żylety.

Patronat honorowy: Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa

Patronat medialny: legionisci.com; legia.net; michalwyszynski.com



ZAMÓW "LEGIOGRAFIĘ"