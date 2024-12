Futsal

Legia Warszawa 3-6 FC Toruń

Sobota, 21 grudnia 2024 r. 17:39 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 15. kolejki futsal Ekstraklasy Legia Warszawa niespodziewanie przegrała z zespołem FC Toruń 3-6. Do przerwy legioniści przegrywali 3-4. Kolejne spotkanie rozegrają na początku stycznia z Widzewem Łódź.









W pierwszych minutach spotkania stroną dominującą byli gospodarze. Udokumentowali to bramką strzeloną w 3. minucie przez Fabinho. Po zagraniu z autu, Mykyta Storożuk idealnie podał do Fabinho, który tylko dołożył nogę. W 5. minucie do wyrównania doprowadził Mateusz Waszak. Chwilę później Tomasz Warszawski wyszedł daleko z własnej bramki do ofensywy, ale stracił piłkę i wykorzystali to goście, którzy skierowali piłkę do pustej bramki z własnej połowy. Legioniści całkowicie się pogubili, co skutkowało trzecim trafieniem dla zespołu gości. Od razu o czas poprosił szkoleniowiec stołecznej drużyny. W 8. minucie legioniści przeprowadzili dobrą akcję, którą ładnym i skutecznym strzałem wykończył Sergio Monteiro. 3 minuty później mieliśmy 3-3, kiedy po wycofaniu z rzutu rożnego mocnym uderzeniem z dużej odległości piłkę do siatki skierował Mykyta Storożuk. Chwilę później skutecznie z rzutu wolnego strzelił Patryk Szczepaniak, po raz kolejny dając prowadzenie gościom. Do przerwy niespodziewanie Legia przegrywała 3-4.



Na początku drugiej połowy Rui Pinto zmarnował doskonałą sytuację. W 27. minucie doskonałą interwencją popisał się Kevin Kollar. Potem jednak legioniści nie potrafili sforsować defensywy drużyny gości. Niespodziewanie to zawodnicy z Torunia podwyższyli prowadzenie. Legia zdecydowała się na wycofanie bramkarza, co szybko skutkowało kolejnym trafieniem rywala. Z kolei legioniści nie byli w stanie stworzyć dobrych sytuacji i zagrozić bramce. Na 1:30 przed zakończeniem spotkania w obramowanie trafił Paweł Gajek. Wynik nie uległ już zmianie i Legia przegrała 3-6.



Legia Warszawa 3-6 (3-4) FC Toruń

3' 1-0 - Fabinho

5' 1-1 - Mateusz Waszak

6' 1-2 - Patryk Szczepaniak

7' 1-3 - Mateusz Waszak

8' 2-3 - Sergio Monteiro

11' 3-3 - Mykyta Storożuk

12' 3-4 - Patryk Szczepaniak

31' 3-5 - Titi

33' 3-6 - Remigiusz Spychalski



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 2. Paweł Gajek, 10. Rui Pinto, 14. Fabinho, 80. Victor Delgado

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 29. Bartosz Wałachowski, 5. Mykyta Storożuk, 9. Michał Klaus, 11. Sergio Monteiro, 21. Oskar Szczepański, 25. Jarosław Żmijewskij



FC Toruń: 3. Kevin Kollar, 4. Michał Wojciechowski, 13. Mateusz Waszak, 21. Patryk Szczepaniak, 28. Remigiusz Spychalski

rezerwa: 7. Krystian Kraśniewski, 9. Dmytro Fedyk, 11. Kacper Zboralski, 12. Pablo Rodriguez, 19. Jakub Sławkowski, 27. Kacper Machałowski, 79. Dawid Pytel, 97. Titi



żółte kartki: Rui Pinto - Kollar



