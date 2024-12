Chodyna: Chcemy zachować czyste konto

Środa, 11 grudnia 2024 r. 14:22 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Robi na nas wrażenie, że jesteśmy jedyną drużyną w pucharach, która nie straciła bramki. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktokolwiek przeszedł tę fazę bez straty bramki. Nie pamiętam takiej sytuacji. Chcielibyśmy zachować czyste konto do końca - mówi Kacper Chodyna przed meczem z FC Lugano.

















- Trenowaliśmy dziś na nowej murawie. Widać, że lepsza dużo niż poprzednia, więc ta zmiana jest dla nas tylko i wyłącznie na plus.



- Między Legią i Zagłębiem jest ogromna różnica, trzeba się do tego przyzwyczaić. Myślę, że w miarę sobie poradziłem z tą sytuacją i pokazałem, że prezentuję odpowiedni poziom, by w tej drużynie być.