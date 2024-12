FC Lugano trenowało przy Łazienkowskiej

Trening szwajcarskiej drużyny rozpoczął się punktualnie o 18:45, a pierwsze 15 minut udostępnione było dla przedstawicieli mediów. Główne zajęcia poprzedziła rozgrzewka bez piłek oraz gra w popularnego "dziadka". Następnie drużyna przeszła do pracy nad opanowaniem i prowadzeniem futbolówki. Atmosfera wśród piłkarzy wydawała się bardzo dobra i co chwila można było usłyszeć śmiechy. Wcześniej na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej odpowiedział trener FC Lugano, Mattia Croci-Torti oraz polski napastnik Kacper Przybyłko . Kadra FC Lugano na mecz z Legią Bramkarze: 13. Cheikh Ndiaye, 58. Sebastian Osigwe, 99. Diego Mina Obrońcy: 2. Zachary Brault, 5. Albian Hajdari, 6. Antonios Papadopoulos, 17. Lukas Mai, 22. Ayman El Wafi, 23. Milton Valenzuela, 26. Martim Marques, 43. Luca Molino, 46. Mattia Zanotti Pomocnicy: 8. Anto Grgić, 11. Renato Steffen, 18. Hicham Mahou, 20. Ousmane Doumbia, 25. Uran Bislimi, 27. Daniel Dos Santos, 29. Mohamed Belhadj Mahmoud, 44. Gianluca Pizzagalli, 45. Niccolo Spinelli, 47. Ilija Maslarow Napastnicy: 10. Mattia Bottani, 21. Yanis Cimignani, 93. Kacper Przybyłko

Remino - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Pogoń

Ziggy - 2 godziny temu, *.chello.pl Lugano to poziom mniej-więcej jakiej polskiej drużyny?

