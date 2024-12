Młodzież: mecze weekendowe (6-8.12)

Wtorek, 10 grudnia 2024 r. 15:06 Raffi, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi ulegli 1-3 w meczu towarzyskim Zagłebiu Sosnowiec, z kolei juniorzy młodsi wygrali z sosnowiczanami 3-0. Oba mecze były okazją do sprawdzenia zawodników młodszych oraz tych, którzy z różnych przyczyn grali jesienią nieco krócej. Legia U15 po ciekawym meczu wygrała 3-1 z Cracovią, a w meczu drużyn o rok młodszych padł wynik 7-1. Zespół LSS U14 (2011 i młodsi) z dobrej strony pokazał się w dwumeczu z Drukarzem Warszawa. Grały też młodsze drużyny Akademii i LSS.



Sparing U19: Legia U19 1-3 (1-1) Zagłębie Sosnowiec 06/7

Gole:

1-0 9 min. Stanisław Kubiak (as. Szymon Piasta)

1-1 17 min. Kacper Oszek

1-2 65 min. Aleksy Jóźwik

1-3 85 min. gol samobójczy (as. Kacper Oszek)



Legia: Michał Bobier (46' Konrad Pietruniak) - Dawid Foks, Paweł Ambrożko (45' Mikołaj Kotarba), Maksymilian Dołowy [08], gracz testowany - Igor Busz (60' Mateusz Konopka), Jan Kniat, Szymon Piasta [09] - Stanisław Kubiak [08] (46' Igor Skrobała), Dawid Nos, Eryk Mikanowicz

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing U17: Legia U17 3-0 (1-0) Zagłębie Sosnowiec 08

Gole:

1-0 51 min. Jakub Gliwa

2-0 71 min. Olivier Pławiński (as. Maksymilian Sterniczuk)

3-0 84 min. Ksawery Jeżewski (as. Kacper Borowiec)



Legia: Stanisław Stachera - Juliusz Rafalski (55' Wiktor Zugaj [09]), Bartosz Korżyński [09], Marcel Kiełbasiński, Jan Musiałek, Piotr Bartnicki [09](55' Kacper Borowiec), Fabian Mazur [09](55' Oliwier Pławiński [09]), Jakub Gliwa[09], Kristijan Jovović (65' Ksawery Jeżewski), Edo von Brandt-Etchemendigaray [09], Kacper Morawiec (55' Maksymilian Sterniczuk)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Marcel Gawor



Sparing (2010 i mł.): Legia U15 3-1 (1-0) Cracovia 2010

Gole:

1-0 25 min. Aleksander Badowski b.a.

2-0 43 min. Igor Lechecki (as. Bartosz Przybyłko, po sfg)

2-1 53 min. (głową, po sfg)

3-1 70 min. Mateusz Pawłowski (as. Dawid Rodak)



Strzały (celne): Legia 28(11) - Cracovia 11(9)



Legia: Stanisław Kwiatkowski (41' Błażej Ślazyk) - Olivier Pruszyński (41' Tymon Płoszka), Szymon Siekaniec, Igor Lechecki (61' Artur Szmyt) - Jan Szybicki, Marcel Laszczyk, Xavier Dąbkowski, Bartosz Przybyłko - Aleksander Badowski (41' Dawid Rodak), Adrian Pućka (54' Mateusz Pawłowski), Filip Kwiecień (60' Antoni Błoński)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki i Łukasz Pachelski



Sparing U14: Legia U14 7-1 (2-1) KS Cracovia 2011

Gole:

0-1 18 min.

1-1 23 min. Fryderyk Paprocki b.a.

2-1 40 min. Fryderyk Paprocki (as. Stanisław Głębowski)

3-1 53 min. Fryderyk Paprocki (as. Cyprian Lipiński)

4-1 58 min. Wojciech Kuś (as. Kacper Kwiatkowski)

5-1 60 min. Aleks Szybalski (rzut karny po faulu na nim samym)

6-1 62 min. Szymon Wlazło (as. Bartosz Gawryś)

7-1 73 min. Wojciech Łygan (as. Aleks Szybalski)



Strzały (celne) 2 połowa: Legia 28(17) - Cracovia 1(1)



Legia: Jan Nowacki, Oskar Majchrzak - Aleks Szybalski, Tomasz Stefański, Cyprian Lipiński, Stanisław Głębowski, Filip Reszka, Antoni Kośmider, Karol Konieczny, Kacper Kwiatkowski, Fryderyk Paprocki, gracz testowany, Aleksander Dąbrowski, Bartosz Gawryś, Wojciech Kuś, Szymon Wlazło, Marcin Kośmiński, Stanislav Maisiuk, Wojciech Łygan

Trener: Damian Serwuszok, II trener: Wojciech Marczyk, Maciej Kokosza



Sparing U13: Legia U13 - Escola Varsovia 2012



Sparing: Legia U12 - UKS Varsovia U13 (2012/13)



Strzały [celne](15-80'): Legia 12(3) - Varsovia 17(9)



Legia: Jakub Tkaczyk, gr. testowany, Konstanty Leonkiewicz, Michael Oyedele, Antoni Adamkiewicz, gr. testowany, Maksymilian Pająk, Leon Gańko, Szymon Chodkowski, Adam Rymszo, Leon Kowalczyk, 2 gracze testowani

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki



Legia U12 rozegrała ciekawy sparing z Varsovią 2012-13. Do przerwy legioniści zaprezentowali się nieźle i aktywniej atakowali, ale 2 połowa, mimo dobrego początku naszych graczy, potem bardziej na twardych warunkach silniejszych w większości fizycznie, ale też szybko i sprawnie grających gości. Gracze z Łazienkowej wykazywali obawę przed pojedynkami bark w bark i unikali starć po kilku bolesnych zderzeniach.



Legia U11 - KS Łomianki 2014



Legia: Maciej Wierzbicki, Feliks Chaciński, Aleks Nowak, Franciszek Niezgoda, Charyton Sokal, Jakub Korpal, Jakub Wielocha, Sebastian borowski, Kacper Rainka, Karol Myszkowski, Jakub Sałamacha, Ali Seitibrahimov

Drużynę prowadził w dniu dzisiejszym trener Bartłomiej Frączek



Strzały (celne): Legia 27 (20) - Łomianki 47 (29)



Ciekawe spotkanie z zespołem z Łomianek. Legioniści zaczęli wprawdzie doskonale, ale po 1-2 udanych akcjach gości uwierzyli w swoje siły i końcówka pierwszej oraz początek drugiej tercji (grano 3x30 minut) należały do nich. Potem do głosu doszli ponownie podopieczni trenera Frączka (tym razem w składzie z zawodnikami którzy nie grali w Legia Cup bądź zagrali tam nieco mniej minut). Praktycznie do końca meczu trwała zacięta wymiana ciosów, choć lepsze wykończenie akcji prezentowali raczej zawodnicy z Łazienkowskiej. Wartościowy sprawdzian.