Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Piłka Nożna 50/2024 (291)

Poniedziałek, 16 grudnia 2024 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

10 grudnia wydany został 50. w tym roku numer Tygodnika "Piłka Nożna", w którym na okładce znalazła się legenda warszawskiej Legii, pan Lucjan Brychczy.



Pierwszy, czterostronicowy materiał tegoż tygodnika został poświęcony "Kiciemu". "Żegnaj, Legendo" - tak artykuł przytaczający historię Brychczego w Legii, a także wiele nawiązań do tego jak stolica żegnała w katedrze, a następnie na Powązkach swoją legendę, zatytułował Przemysław Iwańczyk. Materiał opatrzony został czterema fotografiami, w tym trzema z dawnych lat wielkiego mistrza.









W tygodniku kibice Legii znajdą jeszcze jeden ciekawy materiał, a mianowicie rozmowę z Pawłem Wszołkiem, zatytułowaną "Chcę grać do czterdziestki". "Ja się czuję dobrze zarówno pod kątem fizycznym, jak i psychicznym, ale każdy zawodnik i każdy organizm zupełnie inaczej reaguje na dane sytuacje. W ogóle nie czuję się zmęczony. Rozgrywanie spotkań co trzy dni to oczywiście jest duże wyzwanie, ale będąc w takim klubie jak Legia musimy godzić występy w Europie z walką o tytuł mistrzowski. Jedno i drugie jest dla nas bardzo ważne" - mówi w nim Wszołek.



Tytuł: Tygodnik Piłka Nożna Nr 50/2024

Wydawnictwo:

Rok wydania: 2024

Liczba stron: 52

Cena: 8 zł



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.