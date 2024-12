Mecz z FC Lugano ku pamięci Pana Lucjana Brychczego

Przed pierwszym gwizdkiem sędziego odbędzie się nietypowa, a zarazem wyjątkowa minuta ciszy. Gdy piłkarze ustawią się na środku boiska, wybrzmi ulubiony utwór Pana Lucjana Brychczego, zagrany przez zespół Royal Trio. Dodatkowo, piłkarze wystąpią w tym meczu w specjalnych, czarnych opaskach. Na stadionie gościć będzie rodzina Pana Lucjana Brychczego. Zachęcamy do przyjścia na stadion na 15 minut przed rozpoczęciem spotkania.

CWKS - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A jaki to utwór???? odpowiedz

Ceeeeeeeeeeeeeee - 2 godziny temu, *.19.19 Zaśpiewajmy ceeeeeeee na dwie trybuny. Żyleta jedzie z Ceeeeeeeeeeeeeeeeeeee a reszta stadionu odpowiada mogło by wyjść konkretne je*cie odpowiedz

Alan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Bardzo ładne zachowanie klubu, szacun za to Panie Prezesie👏 normalnie kibice Legii będą myślę Panu wdzięczni za to Na Zawsze.❤️ odpowiedz

