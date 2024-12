Z Djurgårdens IF bez Kapustki i Pankova

W Sztokholmie wystąpić nie będzie mógł też Radovan Pankov . Serb na początku doliczonego czasu drugiej połowy najpierw faulował rywala w środku pola, za co zdobył pierwszą żółtą kartkę, a następnie dosadnie pokazał, że nie zgadza się z decyzją arbitra i został ukarany po raz drugi. W rozgrywkach pod egidą UEFA tak zdobyta czerwona kartka, również oznacza pauzę. Kapustka rozegrał w tym sezonie 29 spotkań, zdobywając 10 goli i 3 asysty. W europejskich pucharach i eliminacjach do nich zagrał 10 razy, strzelił 2 bramki i zaliczył 2 asysty. Natomiast Pankov 25-krotnie z dwiema bramkami na koncie. W Lidze Konferencji zagrał 9 razy i zdobył 1 gola.

W 83. minucie domowego meczu fazy ligowej Ligi Konferencji z FC Lugano żółtą kartką ukarany został Bartosz Kapustka . Kapitan Legii ostro zaatakował wślizgiem jednego z graczy szwajcarskiej drużyny przy ich polu karnym. Dla pomocnika było to trzecie takie napomnienie w europejskich rozgrywkach, co oznacza, że nie będzie mógł wystąpić w ostatnim spotkaniu w Szwecji z Djurgårdens IF.

Lux - 17 minut temu, *.99.103 Wychodzi na to, ze do Szwecji pojedziemy bez polowy podstawowego skladu: Vinagre, Augustyniak, Kapustka, Pankov (czerwona). Zeby nie bylo tak, ze po ostatniej kolejce wypadniemy poza top 8, a patrzac na rywali druzyn, ktore moga nas jeszcze wyprzedzic taki scenariusz jest niestety bardzo prawdopodobny. Djurgarden bedzie cisnac na maxa bo wygrana pozwala im nas wyprzedzic w tabeli i gwarantuje awans do 1/8.



Jesli caly dotychczasowy wysilek zniweczymy w dwoch ostatnich kolejkach to niestety okazemy sie frajerami stulecia. odpowiedz

Mati - 18 minut temu, *.chello.pl Pakova szkoda,a Kapustka to ostatnio hamulcowy. Niech trener teraz kombinuje odpowiedz

lol - 26 minut temu, *.. w Djurgardens bedzie oklep odpowiedz

Wykartkowany - 26 minut temu, *.aster.pl W sumie po tym co dziś pokazał, liczę że to jednak będzie wzmocnienie odpowiedz

wtf - 35 minut temu, *.autocom.pl I bardzo dobrze,zwalnia każdą akcję jak by mu płacili od liczby minut przy piłce.

odpowiedz

