Przybyłko: Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo wygrać z Legią

Czwartek, 12 grudnia 2024 r. 23:00 Mikołaj Ciura, źródło: Polsat Sport

- Najważniejsze w drodze do zwycięstwa było dziś utrzymanie przy piłce. Mogliśmy dominować grę. Nie było jednak łatwo. Na szczęście wykorzystaliśmy swoje dwie okazje i to się liczy. Zdobyliśmy trzy punkty na tak ciężkim terenie. Darzę przeciwnika wielkim szacunkiem, ale najważniejsze jest zwycięstwo - powiedział po zwycięstwie z Legią napastnik FC Lugano, Kacper Przybyłko.









- Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo wygrać z Legią. W końcu warszawska drużyna przed meczem nie straciła żadnej bramki w tych rozgrywkach. Nam udało się strzelić dwie, co dało ważne zwycięstwo. Wywalczyliśmy to i jesteśmy szczęśliwi.



- Bardzo cieszyłem się z tego, że będę mógł przyjechać do Polski i zagrać mecz na takim stadionie. Polscy kibice zawsze tworzą fajną atmosferę. Było to dla mnie emocjonalne spotkanie, ale najważniejsze jest to, że jako drużyna zagraliśmy dobrze i zdobyliśmy trzy punkty. Dziękuję również naszym kibicom, którzy licznie przyjechali i nas wspierali.