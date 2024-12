Kun: Straciliśmy bramki w najprostszy sposób

+ dodaj komentarz

49 minut temu

Ten mecz był dla nas kluczowy z kilku względów (zapewnienie awansu do 1/8, walka o pkt do rankingu uefa gdzie gonimy między innymi Szwajcarię) i szczerze mówiąc mam trochę żal do Feio, że nie zaryzykował z wystawieniem Vinagre, który jak sam trener wspomniał kilka dni temu mógłby zagrać na środkach przeciwbólowych.



Śmiem twierdzić, że z Rubenem w składzie byśmy tego meczu nie przegrali, a jego brak całkowicie wyłączył lewą stronę z jakichkolwiek akcji ofensywnych i kreatywności w środku pola (vide zejscia Vinagre do środka) przez co staliśmy się do bólu przewidywalni.



W takim meczu jak ten rzucasz do gry wszystko co masz najlepsze, właśnie po to by nie drżeć do ostatniej kolejki o wynik.



Wypadnięcie poza top 8 w ostatniej kolejce niekorzystnie wpłynie na morale całego zespołu z kibicami włącznie co może się dobić na naszej postawie na wiosnę.



Nie wspominając już faktu, że oznaczałoby to 2 tygodnie wcześniejszy start, mniej czasu na wkomponowanie nowych zawodników, na transfery, przygotowania no i ryzyko trafienia na trudnego rywala już w 1/16.



Jak dla mnie Vinagre musi pojechać do Szwecji. Granie Kunem na LO to będzie znowu proszenie się o kłopoty. Liczę, że Feio wyciągnie wnioski.

