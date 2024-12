Czy Legia skończy w pierwszej ósemce?

Piątek, 13 grudnia 2024 r. 01:17 Woytek, źródło: Legionisci.com

Na kolejkę przed końcem fazy ligowej Ligi Konferencji sytuacja w tabeli jest bardzo ciekawa, czyli taka jaką zakładali twórcy reformy rozgrywek. Aktualnie Wojskowi zajmują 4. pozycję z dorobkiem 12 punktów. Teoretyczne szanse na wyprzedzenie ekipy Goncalo Feio ma 11 drużyn, które uzbierały co najmniej 9 punktów. Cztery z nich graja między sobą, więc w praktyce jest to 9 zespołów.