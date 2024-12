Analiza

Punkty po meczu z FC Lugano

Piątek, 13 grudnia 2024 r. 16:27 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Pierwsza porażka; wejścia Wszołka; pokonani własną bronią; cień; to nie Augustyniak - to najważniejsze punkty po czwartkowym meczu Legii Warszawa z FC Lugano.



1. Pierwsza porażka

Porażka kiedyś musiała nadejść, choć można trochę żałować, że dokonała się teraz, a nie dopiero w ostatnim meczu fazy ligowej, gdy awans do pierwszej „8” byłby w zasadzie zapewniony. Trener gości podkreślał: „Chcieliśmy wrócić do domu co najmniej z remisem.” I rzeczywiście, trochę było to widać na murawie – niby większe posiadanie piłki, lepsza kultura gry Szwajcarów, ale sytuacji podbramkowych było jak na lekarstwo.