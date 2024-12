Młodzież: mecze środowe

Czwartek, 12 grudnia 2024 r. 16:50 Raffi, źródło: Legionisci.com

Zespół U14 i U16 rozegrały w środę swoje ostatnie mecze w roku 2024. Podczas wyjazdu do Berlina legioniści zmierzyli się z Unionem, wygrywając oba mecze. Zespół U16 wygrał 4-2, a zawodnicy młodsi - aż 8-2.



Sparing U16 (2009 i mł.): 1. FC Union Berlin 2-4 (1-3) Legia U16

Gole:

1-0 16 min.

1-1 31 min. gol samobójczy

1-2 42 min. Oskar Maj b.a.

1-3 Oliwier Pławiński (as. Franciszek Stępniewski)

2-3 72 min.

2-4 78 min. Igor Brzeziński (as. Jakub Gliwa)



Legia: Denys Stoliarenko, Jan Pietrzak - Igor Owczarczyk, Bartosz Jukowski, Bartosz Korżyński, Ksawery Kopeć, Oskar Krakowiak, Piotr Bartnicki, Jakub Gliwa, gracz testowany, Franciszek Stępniewski [10], Oliwier Pławiński, Fabian Mazur, Igor Brzeziński [10], Wiktor Zugaj, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Oskar Maj, Dawid Mastalski

Trener: Roland Kowalczyk, II trener: Sebastian Kowalski, Paweł Przybył



Sparing U14 (2011 i mł.): 1. FC Union Berlin 2-8 (1-5) Legia U14

Gole:

0-1 18 min. Kacper Kwiatkowski 18' (as. Marcin Kośminski)

0-2 21 min. Kacper Kwiatkowski 21' (bez as.)

0-3 33 min. Filip Reszka 33' (as. Fryderyk Paprocki)

0-4 37 min. Wojciech Kuś 37' (as. Aleks Szybalski)

0-5 43 min. Fryderyk Paprocki 43' (as. Karol Konieczny)

1-5 50 min.

1-6 52 min. Marcin Kośmiński (as. Aleks Szybalski)

2-6 64 min.

2-7 70 min. Wojciech Łygan (as. Wojciech Kuś)

2-8 88 min. Szymon Wlazło (as. Bartosz Gawryś)



Legia: Jan Nowicki, Oskar Majchrzak - Aleks Szybalski, Cyprian Lipiński, Stanisław Głębowski, Filip Reszka, Wojciech Kuś, Karol Konieczny, Kacper Kwiatkowski, Fryderyk Paprocki, Marcin Kośmiński, gracz testowany oraz: Szymon Piegat, Bartosz Gawryś, Szymon Wlazło, Tomasz Stefański, Wojciech Łygan, Aleksander Dąbrowski

Trener: Damian Serwuszok, II trener: Wojciech Marczyk i Maciej Kokosza