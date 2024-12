Wygrana Kluczyńskiego w HPP U-18

W Kozerkach rozegrane zostały tenisowe zawody Halowego Pucharu Polski. Pierwsze miejsce w grze podwójnej Super Serii do lat 18 zajął Jan Kluczyński , grający w parze z Tymonem Litwicem (GAT Gdańsk). W grze pojedynczej, do ćwierćfinałów dotarli Kiril Chystikov i Jan Kluczyński . Wyniki legionistów w singlu: Maksim Suprum - Dawid Kiełb 5-7, 1-6 Jan Kluczyński - Antoni Szary 3-6, 6-1, 6-0 Jan Kluczyński - Marcel Mizerski w.o. Jan Kluczyński - Mikołaj Owramko 2-6, 1-6 Kirill Chystikov - Maksymilian Żurek 6-4, 6-2 Kirill Chystikov - Bartosz Warzydoda 6-1, 6-2 Kirill Chystikov - Filip Czyrek 3-6, 3-6 Wyniki legionistów w deblu: 1/4 finału: Jan Kluczyński/Tymon Litwic - Joachim Szamborski/Eugene Towcziga 6-2, 6-1 1/2 finału: Kluczyński/Litwic - Piotr Kowalik/Maksim Suprun 6-2, 6-3 Finał: Kluczyński/Litwic - Dawid Kiełb/Mikołaj Owramko 6-4, 6-2 Maksim Suprun/Piotr Kowalik - Mateusz Nowak/Antoni Szary 6-4, 7-5 Suprun/Kowalik - Jan Kluczyński/Tymon Litwic 2-6, 3-6 Zuzanna Zembrzuska - Maria Wojtaszczyk 6-4, 6-2 Zuzanna Zembrzuska - Yulia Nalivaika 2-4, 4-6 Zuzanna Zembrzuska/Wiktoria Berson - Weronika Skowrońska/Magdalena Żabczyńska 6-0, 6-0 1/4 finału: Zembrzuska/Berson - Lena Hornecka/Iga Piotrowska 1-6, 1-6

