Ekstraklasa nadrobiła zaległości [SONDA]

+ dodaj komentarz

- 3 godziny temu, *.plus.pl

Dałem drugie, ponieważ prawdopodobnie granie na trzech frontach (oby jak najdłużej) sprawi że regularnie w ekstraklasie spotkań wygrywać nie będziemy będzie tak jak w rundzie wiosennej, czuję też że znowu będzie wyścig żółwi będzie o mistrza,jednak przewagę grania tylko jednego meczu w tygodniu będzie mieć Raków i Lech, też napewno się dodatkowo wzmocnia, Raków już to robi pozyskując Roche z Radomiaka, na drugie miejsce taka gra jaką Legia prezentowała w listopadzie może starczyć na vice mistrza, nie zdobycie mistrza może nam zrekompensować zwycięstwo w pucharze Polski ,co oznaczać będzie eliminacje ligi Europy co z naszym współczynnikiem może dać dość łatwe ścieżki i rozstawienia. To by było coś! Chciałbym mistrza ale jak piszę mam nadzieję o jak najdłuższe granie w lidze konferencji (pobicie wyczynu pyr ) i półfinał tego pucharu, oraz finał pucharu Polski, granie co trzy dni sprawi jednak że zabraknie nam tych punktów skoro będziemy jak znając życie remisować na wyjazdach z Górnikami i Cracoviami. .. no tak ale i tak z taką kadrą co obecnie to wątpię nawet w vice mistrza.. bo o sukcesach decyduje silna ławka rezerwowych a u nas na niej Celakha czy Pekhart ... tak się nie da nic zrobić. Bez dobrego napastnika i Bramkarza nie zajedziemy.... L

odpowiedz