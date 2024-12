Pod lupą LL! - Jurgen Çelhaka

+ dodaj komentarz

Jurgem... no cóż, co można napisać o chłopaku który może się i stara, ale zwyczajnie jest zwykłym przecinakiem i jego poziom to raczej dół tabeli niż walka o mistrzostwo. Niestety, chyba już tylko zostali nieliczni którzy wierzą że tym składem da się cokolwiek osiągnąć.

Nie chcę jakoś się specjalnie znęcać nad zawodnikami którzy obecnie są w szerokiej kadrze Legii, sami się tu nie pchali, ktoś zaoferował im pracę, zresztą w każdej drużynie zdarzają się niewypały lub kontuzje. Ale trzeba powiedzieć jedno, połowa tych ludzi jest pod jakościową kreską. Takimi ludźmi nie powalczymy o mistrza, a tym bardziej na dwóch czy trzech frontach. Właściciel Legii musi podjąć decyzję, albo sypie więcej kasy i bierze bardziej klasowych zawodników, albo szuka za pośrednictwem Zielińskiego i Mozyrki bazarowych okazji i liczy że jakoś to będzie.

Z tym że "jakoś to będzie" wszyscy widzimy, na bylejakości daleko się nie zajedzie. Chcemy Wielkiej Legii? Chcą jej właściciele? No to trzeba przeanalizować swoje wcześniejsze pomysły i ruchy, Legia mimo solidnej gry nie dojeżdża poprzez słabą sytuację ze zmiennikami. Zwracam trochę honor trenerowi bo na początku widziałem w nim bardziej frustrata i agresora, ale widać że coś w tym swoim szale lepi i mu się udaje. Natomiast bez dobrej gliny nic nie ulepi.

Więc prezesie, albo wzmocnienia, albo ślizgamy się dalej patrząc na plecy Lecha Jagi czy Rakowa.

