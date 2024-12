Koszykówka

Terminarz meczów Legii do końca stycznia

Niedziela, 15 grudnia 2024 r. 09:35 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Poznaliśmy dokładne terminy meczów ligowych koszykarskiej Legii do połowy lutego przyszłego roku. Od 13 do 16 lutego odbędzie się w Sosnowcu turniej finałowy Pucharu Polski, a uczestników tej rywalizacji poznamy do końca roku.



W styczniu czekają nas mecze z Arką (3 stycznia), Śląskiem (11 stycznia), Kingiem (19 stycznia) oraz MKS-em Dąbrowa Górnicza (23 stycznia), a na koniec tego miesiąca legionici zagrają jeszcze mecz ENBL w czeskim Brnie.









Terminarz najbliższych meczów Legii:

15.12 (ND) g. 17:30 Trefl Sopot - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]

20.12 (PT) g. 17:30 Legia Warszawa - Górnik Wałbrzych [Polsat Sport 2]

28.12 (SO) g. 15:30 GTK Gliwice - Legia Warszawa [Emocje.TV]

03.01 (PT) g. 19:30 Legia Warszawa - Arka Gdynia [Emocje.TV]

11.01 (SO) g. 17:30 WKS Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]

19.01 (ND) g. 13:30 Legia Warszawa - King Szczecin [Emocje.TV]

23.01 (CZ) g. 17:30 MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]

28.01 (WT) g. 18:00 Basket Brno - Legia Warszawa

02.02 (ND) g. 19:30 Legia Warszawa - Start Lublin

04.02 (WT) g. 19:00 Legia Warszawa - Keila Basket

09.02 (ND) g. 15:30 Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz