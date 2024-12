Frekwencja: Legia druga w Ekstraklasie

Niedziela, 15 grudnia 2024 r. 14:34 Woytek, źródło: Legionisci.com

W rundzie jesiennej sezonu 2024/25 na stadionie Legii odbyło się 15 meczów, w tym jeden bez udziału publiczności. Średnia frekwencja przy Łazienkowskiej w meczach z udziałem kibiców wyniosła aż 24 628. Kolejny raz osiągnęliśmy bardzo dobry wynik.



Całkowita liczba osób, które odwiedziły Łazienkowską 3, wyniosła 344 792. Dla porównania jesienią ubiegłego roku w 16 meczach uczestniczyło 404 583 widzów, co dało średnią 25 286.











Najlepiej / najgorzej



Tylko na jednym meczu przy Łazienkowskiej frekwencja nie przekroczyła 20 tysięcy. Najwięcej fanów zgromadził mecz 7. kolejki z Motorem Lublin, na który przyszło 27 142 osób, a najmniej starcie z Dritą Gnjilane w eliminacjach Ligi Konferencji - 19 316.



FREKWENCJA NA ŁAZIENKOWSKIEJ 3 W RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2024/25:



Frekwencja Przeciwnik kolejka data dzień 27 142 Motor Lublin Ekstraklasa, 7. kolejka 01.09.2024, 14:45 Niedziela 26 823 Brøndby IF Liga Konferencji, 3. runda eliminacyjna 15.08.2024, 18:00 Czwartek 26 236 Widzew Łódź Ekstraklasa, 14. kolejka 03.11.2024, 20:15 Niedziela 26 102 Raków Częstochowa Ekstraklasa, 8. kolejka 15.09.2024, 17:30 Niedziela 25 542 Zagłębie Lubin Ekstraklasa, 1. kolejka 20.07.2024, 20:15 Sobota 25 385 Real Betis Balompié Liga Konferencji, Faza ligowa - 1. kolejka 03.10.2024, 18:45 Czwartek 25 188 GKS Katowice Ekstraklasa, 13. kolejka 27.10.2024, 20:15 Niedziela 25 121 Cracovia Ekstraklasa, 16. kolejka 23.11.2024, 20:15 Sobota 24 633 Piast Gliwice Ekstraklasa, 3. kolejka 04.08.2024, 20:15 Niedziela 24 438 Górnik Zabrze Ekstraklasa, 10. kolejka 28.09.2024, 20:15 Sobota 24 376 Radomiak Radom Ekstraklasa, 5. kolejka 18.08.2024, 17:30 Niedziela 22 723 Dinamo Mińsk Liga Konferencji, Faza ligowa - 3. kolejka 07.11.2024, 18:45 Czwartek 21 767 FC Lugano Liga Konferencji, Faza ligowa - 5. kolejka 12.12.2024, 18:45 Czwartek 19 316 Drita Gnjilane Liga Konferencji, 4. runda eliminacyjna 22.08.2024, 18:00 Czwartek 0* Caernarfon Town FC Liga Konferencji, 2. runda eliminacyjna 25.07.2024, 20:45 Czwartek SUMA WIDZÓW: 344 792

ŚREDNIA NA MECZ (14): 24 628



* - mecz bez udziału publiczności nie jest wliczany do średniej frekwencji



Warto zwrócić uwagę na to, że w obecnym sezonie mecze Ligi Konferencji nie były czynnikiem podnoszącym frekwencję. W ubiegłorocznych rozgrywkach starcia z Aston Villą, AZ Alkmaar, Midtjylland i Austrią Wiedeń gromadziły na stadionie liczbę kibiców wyższej od średniej. Tym razem udało się to tylko na meczach z Realem Betis Balompié i Brøndby IF. Wydaje się, że największy wpływ na to miały dwa czynniki - mniej atrakcyjni rywale i wysokie ceny biletów.





Ekstraklasa



Stadion w Warszawie był drugim najliczniej zapełniającym się obiektem ze wszystkich klubów Ekstraklasy. 9 spotkań ligowych Legii obejrzało w sumie prawie 229 tys. kibiców (średnia 25 420 na mecz). Wyższy wynik - o 3,7 tys. na mecz - osiągnął Lech Poznań. Trzecie miejsce przypadło Pogoni Szczecin (164 tys. widzów). Legia tradycyjnie ściągała najwięcej kibiców na mecze poza stolicą - w sumie 174,5 tys., co dało średnią 19 386 na mecz. Najwyższa jednostkowa frekwencja była na meczu 15. kolejki Lech Poznań - Legia Warszawa - 40 838 kibiców, a najniższa w Krakowie na meczu Puszczy Niepołomice z Widzewem Łódź - 1 243 osoby.



FREKWENCJA NA WSZYSTKICH STADIONACH W EKSTRAKLASIE W RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2024/25:



drużyna suma widzów u siebie średnia na mecz u siebie suma widzów na stadionach rywali średnia na mecz wyjazdowy Legia Warszawa 228 778 25 420 174 470 19 386 Raków Częstochowa 48 538 5 393 151 448 16 828 Radomiak Radom 64 838 7 204 131 537 14 615 Śląsk Wrocław 152 343 16 927 129 686 14 410 Górnik Zabrze 163 417 18 157 115 577 12 842 Piast Gliwice 47 931 5 326 114 170 12 686 GKS Katowice 60 843 6 760 111 101 12 345 Widzew Łódź 149 826 16 647 108 830 12 092 Jagiellonia Białystok 144 917 16 102 108 002 12 000 Stal Mielec 45 952 5 106 107 751 11 972 Lechia Gdańsk 129 144 14 349 105 544 11 727 Korona Kielce 93 790 10 421 102 476 11 386 Zagłębie Lubin 59 479 6 609 101 433 11 270 Cracovia 87 074 9 675 101 348 11 261 Motor Lublin 118 318 13 146 100 809 11 201 Pogoń Szczecin 164 330 18 259 98 522 10 947 Lech Poznań 261 917 29 102 97 856 10 873 Puszcza Niepołomice 21 532 2 392 82 407 9 156

Dni i godziny meczów



Dni meczów w Warszawie

Czwartek - 6

Sobota - 3

Niedziela - 6



Godziny meczów w Warszawie

14:45 - 1

17:30 - 2

18:00 - 2

18:45 - 3

20:15 - 6

20:45 - 1



Materiały archiwalne:

Frekwencja w sezonie 2023/24

Frekwencja w sezonie 2022/23

Frekwencja w sezonie 2021/22

Frekwencja w sezonie 2019/20

Frekwencja w sezonie 2018/19

Frekwencja w sezonie 2017/18

Frekwencja w sezonie 2016/17

Frekwencja w sezonie 2015/16

Frekwencja w sezonie 2014/15



SONDA Które miejsce zajmie Legia w Ekstraklasie w seoznie 2024/25? 1. 2. 3. 4. 5.-9. 10.-15. 16.-18.